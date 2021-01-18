Из Челябинска за неделю вывезли 58 тысяч тонн снега

За прошедшую неделю дорожные рабочие вывезли из Челябинска более 58 тысяч тонн снега, сообщил сегодня, 18 января, на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорта Максим Куляшов. Штрафные санкции подрядчикам за некачественную уборку дорог вылились в сумму в один миллион рублей.
«Содержанием дорожной сети ежедневно обеспечивали в среднем ежесуточно 369 единиц дорожной техники и 347 дорожных рабочих. Всего вывезено более 58 тысяч тонн снега – это на 25% больше, чем в первую декаду января. Для обработки дорог использовано 2100 тонн противогололедных материалов, - озвучил Куляшов. - По итогам проверок улично-дорожной сети подрядчикам за неделю выдано 22 предписания. С 1 января штрафные санкции в связи с неисполнением предписаний были выставлены в 11 случаях на сумму один миллион 100 тысяч рублей».
Добавим, что сегодня на улицах Челябинска работает 246 единиц техники и 272 дорожных рабочих. В городе ведется подсыпка опасных участков для предотвращения гололеда.