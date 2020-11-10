Из-за бездействия челябинских чиновников школьники вынуждены ходить на учебу через железнодорожные пути

Прокуратура потребовала от администрации Челябинска и городского ГИБДД принять меры к организации безопасного маршрута школьников из поселка ОПМС-42 в образовательные учреждения.

Прокуратурой установлено, что дети, проживающие в этом поселке, обучаются в школах Тракторозаводского района Челябинска, при этом наибольшее количество являются учениками школы № 116.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, примерное расстояние от поселка до учебного заведения составляет более трех километров. Прямого маршрута общественного транспорта из поселка до школы нет. Учащиеся срезают свой пешеходный маршрут через железнодорожные пути.

Вопрос об организации перевозки учеников другим способом администрацией Челябинска не решен.

По данным фактам главе города Челябинска и начальнику ОГИБДД УМВД России по Челябинску внесены представления об устранении нарушений закона.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», дети из микрорайона «Парковый-2» также столкнулись с серьезной проблемой. Собственной школы у них нет, а до ближайшей им приходится добираться с несколькими пересадками. Прямого маршрута до образовательного учреждения нет. Школьники тратят на дорогу порядка 40 минут.

Напрямую до школы транспорт не ходит. Раньше ходила маршрутка №34, но потом ее отменили. Есть еще одна дорога в школу – через лес.

В управлении образования Челябинска сообщили, что о транспортной проблеме школьников из «Паркового-2» знают, но организовать бесплатную перевозку учащихся до образовательного учреждения не могут. Такая работа организуется только в поселениях.