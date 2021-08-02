Из-за реконструкции Ленинградского моста челябинцы не смогут ходить по Российской

Из-за реконструкции Ленинградского моста жители Челябинска в период с восьми утра третьего августа до восьми вечера 22-го августа не смогут ходить по улице Российской.

Ограничение будет действовать с завтрашнего дня на пересечении данной улицы с проспектом Победы в районе домов № 41 и №43 по Российской.

Кроме того, по крайней правой полосе в обе стороны здесь не сможет ездить и транспорт.

Временное ограничение движения людей и автомобилей вводится в связи с демонтажом подпорных стенок для устройства водоводов методом горизонтально направленного бурения. Данные работы подрядная организация АО «Уралмостострой», занимающаяся реконструкцией Ленинградского моста.

Напомним, мост был построен в 1953-м году. За это время сооружение изрядно обветшало. Сейчас Ленинградский мост закрыт на реконструкцию, на которую первоначально отводилось 27 месяцев. Однако в связи с его огромным значением для челябинцев сроки сократили до 23-х месяцев.

Движение по Ленинградскому запустят в июле 2022-го года – жители областного центра с нетерпением ждут этого события. Полный ввод объекта в эксплуатацию (с движением трамваев) планируется первого сентября 2022-го года.

Напомним, Ленинградский мост полностью закрыли для движения в мае текущего года. Автомобилистам на период проведения работ приходится пользоваться объездными путями по новой развязке (Российская – Братьев Кашириных) и по автодороге Меридиан.

В результате реконструкции Челябинск получит современный, крепкий 180-метровый мост с тремя полосами в каждую сторону.

Расчетная пропускная способность моста в час пик при полной загруженности составит до восьми тысяч единиц транспорта в час.