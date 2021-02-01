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Из-за снегопада на трассы Челябинской области будут выведены дополнительные экипажи ДПС

Завтра, второго февраля, в Челябинской области ожидается снегопад. На автодорогах будут снежные заносы, движение автомобильного транспорта затруднится. В трассы будут выведены дополнительные экипажи ДПС.

По данным гидрометцентра второго февраля года в Челябинской области во второй половине дня ожидается снегопад. По информации синоптиков, в течение суток сохранится переменная облачность, на отдельных участках дорог гололедица.

«В южных районах Челябинской области ожидается отложение изморози, в горно-заводской зоне также ожидается отложение изморози, а также осадки в виде мокрого снега. Циклон зайдет на территорию области с северо-запада и пройдёт по всей территории области, покинет территорию ориентировочно после только третьего февраля», - сообщили в МЧС региона.

«На все автодороги федерального и областного значения будут выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам», - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Учитывая прогнозируемые сильные осадки и гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности.

Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является большее число грузовых автомобилей, фургонов. При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.