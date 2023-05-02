02.05.2023
На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено
02.05.2023
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
02.05.2023
В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек
02.05.2023
Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоится 11 мая
02.05.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом
02.05.2023
Второго мая Россия отмечает взятие Красной армией Берлина
Изменена дата празднования Дня молодежи в России
27.06.2022
В Челябинской области треть жителей – молодежь в возрасте от 15 до 34 лет
28.06.2021
Курчатовский район с размахом отметил День молодежи
22.06.2021
В Курчатовском районе Челябинска в День Молодежи состоится интересный фестиваль
02.07.2018
Челябинцы с размахом отметили День молодежи
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023