Изменена дата празднования Дня молодежи в России

День молодежи в России будут отмечать в последнее воскресенье июня. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее День молодежи отмечался в фиксированную дату - 27 июня. В январе 2023 года во время посещения Владимиров Путиным кластера «Ломоносов» центра МГУ «Воробьёвы горы» одна из студенток попросила главу государства перенести День молодёжи на последнюю субботу июня. По ее словам, отмечать этот праздник в будний день не совсем удобно – молодые люди либо учатся (у них сессия), либо работают. Президент пообещал переговорить по этому вопросу с министром образования и науки области. И вот вопрос решен.

В 2023 году День молодежи выпадает на 24 июня.