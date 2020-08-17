Известного челябинского зоозащитника Карена Даллакяна южноуральцы хотят видеть «Человеком года-2020»

На платформе change.org появилась петиция о присвоении звания «Человек года-2020» известному челябинскому ветеринару, руководителю фонда защиты диких животных «Спаси меня» Карену Даллакяну, в приюте которого с одноименным названием успешно проходят реабилитацию и птицы, и звери.

Автор петиции, адресованной администрации президента РФ, Олег Пономарев, предлагает «отметить тот колоссальный вклад, который внёс и ежедневно вносит Карен Даллакян в дело спасения диких животных».

«Его зоозащитная деятельность связана не с митингами и пикетами, а с ежедневным кропотливым трудом по поиску, лечению и выхаживанию диких животных, пострадавших от рук браконьеров, искалеченных людьми, использующими зверей для наживы. На всю страну прогремела история со львенком Симбой, которого истязал бывший владелец-фотограф из Сочи и потом бросил умирать. Карен Вачаганович спас Симбу от мучительной смерти, вылечил и поставил на ноги. Симба - не единственный подопечный фонда «Спаси меня» и Карена Даллакяна. Реабилитацию прошли и проходят десятки диких животных, в том числе редких видов. Это и тигры, и медведи, и волки, и косули, и рысь, и пума, и леопард, и обезьяна - всех невозможно перечислить. И каждое из этих животных живо благодаря доброте и профессионализму Карена Вачагановича. Карен Даллакян известен в узком кругу коллег-специалистов всего мира. Но в своей стране, в России, его знают немногие. Я же хочу, чтобы о нем узнали все россияне. Это справедливо!», - написал Олег Пономарев.

Напомним, одним из самых известных хвостатых пациентов челябинского Айболита является тигр Жорик, ныне проживающий в Хабаровском крае.

К Карену Даллакяну полосатого малыша привезли из курганского передвижного зоопарка в 2009-м году, и Жорик сразу попал на операционный стол: у сильно истощенного тигренка была повышенная температура. А заболел он во время гастролей: хозяева накормили полосатого малыша курицей - тонкая косточка пронзила небо и застряла в пасти - началось воспаление. Тигренка отвезли к екатеринбургским специалистам, но они ошиблись с диагнозом и отправили хищника к стоматологу вырывать «больной» зуб. Это лишь навредило здоровью животного.

На доставленного в Челябинск Жорика больно было смотреть: его мучили обширная рана на морде, открытая рана на подбородке и воспаление слюнной железы. Операцию по спасению проводил сам Карен Даллакян и хирурги Сергей Лысяков и Дмитрий Кучин. Консультировали челябинских айболитов и во Всемирном фонде защиты животных.

Жорика знают во всем мире, у него, к счастью, все хорошо - жизнь полосатого хищника в Центре реабилитации диких животных «Утес» сложилась удачно, в чем папа Карен убедился лично весной этого года, побывав у Жорика на дне рождения - возмужавшему усатому красавцу нынче исполнилось 11 лет.

По информации на конец июля 2020-го года, в приюте Карена Даллакяна проживало 180 животных, в том числе 46 диких.

Петицию на данный момент подписали около 2700 человек.