К Новому году в Челябинске раскупают крыс
Общество
Сегодня, 13:31

 В преддверии Нового года в Челябинске по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза увеличился спрос на крыс, а предложение – в 2 раза, выяснили эксперты Авито. В среднем по городу покупка живого питомца – главного символа будущего 2020 года - обойдется в 240 рублей,  сувенир же в виде крысы будет стоить дороже - около 800 рублей.

 

Согласно восточному календарю символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Наиболее популярными в качестве подарков символы года стали в  Москве и в Санкт-Петербурге. Им несколько уступили Воронеж и Новосибирск.

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