К Новому году в Челябинске раскупают крыс
Общество
Сегодня, 13:31
В преддверии Нового года в Челябинске по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза увеличился спрос на крыс, а предложение – в 2 раза, выяснили эксперты Авито. В среднем по городу покупка живого питомца – главного символа будущего 2020 года - обойдется в 240 рублей, сувенир же в виде крысы будет стоить дороже - около 800 рублей.
Согласно восточному календарю символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Наиболее популярными в качестве подарков символы года стали в Москве и в Санкт-Петербурге. Им несколько уступили Воронеж и Новосибирск.
Федерация
Сегодня, 12:25
Общество
Сегодня, 10:26
Общество
Вчера, 17:07
Вчера, 13:28
Вчера, 13:25
Вчера, 12:35
Вчера, 10:08
Новости
Сегодня, 14:05
Федерация
Сегодня, 12:54
Происшествия
Сегодня, 12:42
Среда обитания
Сегодня, 12:25
Федерация
Сегодня, 12:14
Федерация
Материалы рубрики
Вчера, 20:08
Общество
Вчера, 17:07
Общество
Вчера, 13:28
Общество
Вчера, 13:25
Общество
14.12.19 01:17
Общество