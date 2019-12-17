К Новому году в Челябинске раскупают крыс

В преддверии Нового года в Челябинске по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза увеличился спрос на крыс, а предложение – в 2 раза, выяснили эксперты Авито. В среднем по городу покупка живого питомца – главного символа будущего 2020 года - обойдется в 240 рублей, сувенир же в виде крысы будет стоить дороже - около 800 рублей.

Согласно восточному календарю символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Наиболее популярными в качестве подарков символы года стали в Москве и в Санкт-Петербурге. Им несколько уступили Воронеж и Новосибирск.