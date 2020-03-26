Как будут работать южноуральские медучреждения в нерабочую неделю?

В медицинских учреждениях Челябинска вводится особой эпидемиологический режим. Приостановлена плановая госпитализация в дневные стационары, а также в круглосуточные стационары терапии и пульмонологии. Особенно это касается пожилых пациентов.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, пациенты, которых можно перевести на амбулаторный режим, отправят долечиться домой.

Поликлиники на следующей неделе будут работать только на оказание неотложной медицинской помощи, запись на прем будет вестись таким образом, чтобы не допустить скопления пациентов.

До особого распоряжения прекращена диспансеризация и профосмотры взрослых и детей. При этом вакцинация здоровых детей и флюорографическое обследование взрослых проводится в полном объеме. Запись к врачу по телефонам и бронирование талонов продолжается по телефону «горячей линии» регионального Минздрава 8(351)240-15-16.

Что касается предстоящей нерабочей недели, медицинские работники старше 65 лет по желанию могут взять выходные дни с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы в полном объеме. По поводу немедицинского персонала больниц (бухгалтеров, секретарей и других), решение о выходных принимает работодатель.

Представители горздрава обратились с просьбой к пожилым гражданам и пациентам с хроническими заболеваниями: «По возможности воздержитесь от планового посещения поликлиник и больниц. Если вам необходима помощь, следует вызвать участкового терапевта на дом, который примет решение о дальнейшей тактике».