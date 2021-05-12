Как в Челябинской области обеспечивают безопасность учащихся в школах

Все школы Челябинской области имеют утвержденные паспорта безопасности. Работа по обеспечению безопасности обучающихся ведется в образовательных организациях Челябинской области в постоянном режиме, заверяют в минобрнауки.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона, на сегодня все 100 процентов школ (три тысячи 122 объекта) оснащены системой экстренного оповещения. Ограждены по периметру 96% учебных заведений, имеют наружное электрическое освещение – 91,4% и оборудованные въезды – 86%.

Все крупные школы охраняются лицензированными охранными предприятиями или Росгвардией.

Система видеонаблюдения установлена на 80% объектов, система передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ - 70,5%, система контроля и управления доступом – 54%.

В 2020 году в рамках пилотного проекта Минпросвещения и Минцифры России в 219 общеобразовательных организациях созданы системы контроля и управления доступом и системы видеонаблюдения за входными группами образовательных организаций. Это турникеты, ограждения для проходных, считыватели карт, система видеонаблюдения с компьютерным зрением, видеокамеры внутреннего и наружного наблюдения.

До конца 2022 года во всех зданиях общеобразовательных организаций Челябинской области (981 здание) будут модернизированы или созданы системы видеонаблюдения, в том числе 268 организаций оснастят в 2021 году, 713 организаций - в 2022 году.

На эти цели в 2020 году направлены средства федерального и областного бюджетов в размере 424,8 миллиона рублей. На выполнение работ в 2021-2022 годах предусмотрены средства в размере 848,4 миллиона рублей.

Согласно постановления правительства № 1006, система видеонаблюдения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта, архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Как сообщили в комитете по делам образования Челябинска, все городские школы оборудованы кнопками экстренного вызова сотрудников Росгвардии, в учреждениях имеются посты охраны, работают системы видеонаблюдения, действует пропускной режим.

«Требования к антитеррористической защищенности объектов установлены постановлением Правительства № 1006 от 02.08.2019. Все образовательные организации отнесены к определенным категориям, для каждой из которой установлены требования», - пояснили в комитете.

Большинство школ города Челябинска относятся к объектам третьей категории опасности. Такие объекты должны быть оснащены системой передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения, системой наружного освещения; системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией и охраной.

Охранник в случае возникновения внештатной ситуации обязан незамедлительно передать информацию в правоохранительные органы, а также оповестить сотрудников учреждения.

«В Челябинске около трети школ оборудованы турникетами. При этом установка турникетов не является обязательным требованием, - уточнили в комитете. - 100% школ города оборудованы системами видеонаблюдения».

Напомним, губернатор Алексей Текслер поручит усилить меры безопасности и пропускной режим в школах региона в связи с трагедией, произошедшей в гимназии Казани 11 мая. Во время стрельбы в казанской школе погибли девять человек (семеро школьников и двое взрослых), ещё 21 человек госпитализирован. Сегодня, 12 мая, в Татарстане объявлен днем траура. Во всех школах Казани отменены занятия.