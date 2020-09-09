Как журналистка в Златоусте стала «девочкой по вызову»

Полиция Златоуста (Челябинская область) ищет неизвестных, которые в социальной сети в группе «Шлюшки Челябинска 18+» разместили информацию об известной журналистке города с ее фотографией и номером телефона. Фото сопровождалось информацией о том, что она якобы ищет любовника, при этом «подкатывать к ней надо аккуратно».

Ольга (имя изменено) рассказала агентству «Урал-пресс-информ», что буквально за один день стала порнозвездой. От звонков мужчин с предложением интимных встреч у нее нет отбоя.

«Звонят без остановки, предлагают встречи за пять тысяч рублей в час. Я никогда не давала таких объявлений. Я предполагаю, что это происки так называемой «армянской диаспоры», которая занималась в городе ремонтом дорог, или, возможно, все это делается с подачи бывшего главы Жилина. Цель всего понятна – вывести меня из себя, особенно перед выборами», - сообщила Ольга.

Речь идет о местном златоустовском подрядчике - ООО «ДРСУ», которое- саботирует проведение дорожного ремонта. Ольга много раз освещала эту тему.

Улица Аносова, которую Златоустовское дорожное ремонтно-строительное управление должно отремонтировать согласно условиям муниципального контракта, так и стоит брошенная. День, когда объект должен быть принят заказчиком и сдан в эксплуатацию, не за горами, это 15-е сентября. Тем временем, проходят дни, а на улице Аносова не видно и не слышно ни техники, ни рабочих. Стоит и принадлежащий подрядчику местный асфальтобетонный завод.

Также местное ДРСУ ранее из рук вон плохо выполнило ямочный ремонт (это другой муниципальный контракт стоимостью 17 миллионов рублей). Администрация города должна была принять работы в середине июля, однако из-за низкого качества ямочного ремонта делать этого не стала.

«Ольга - отличный журналист, очень принципиальный, мы ее уважаем, она бескомпромиссная и честная. Она часто критиковала за ремонт дорог этого подрядчика, который приближен к бывшему главе Жилину», - сообщил источник в администрации Златоуста.

Журналист написала заявление в полицию.

«Заявление от потерпевшей приняли. По данному факту проводится проверка.», - сообщила официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.