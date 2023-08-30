Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году

С первого сентября вступают в силу изменения в федеральный закон «Об образовании», предусматривающие ряд важных новшеств в образовательном процессе. Вводятся единые программы по всем предметам, профориентационные программы, обязательное участие в общественно полезном труде.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о том, как будут строиться образовательный и воспитательный процессы в новом учебном году.

С первого сентября в школах вводятся единые программы по всем предметам. В школы поступит единый учебник по истории для 11-х классов. В нем, в том числе, говорится о причинах начала специальной военной операции, вхождении в состав Российской Федерации новых регионов. Министр посоветовал «познакомиться с этим учебником не только учителям истории, но и всем педагогам».

«В школы Челябинской области уже поступили новые учебники по истории России и всеобщей истории для 10 и 11 классов, которые содержат современные материалы о Великой Отечественной войне, специальной военной операции, закрепляют традиционные российские духовно-нравственные ценности», - сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков.

Продолжатся занятия «Разговоры о важном», а в начале каждой недели будут проводиться церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России.

С первого сентября во всех школах внедряется единая модель профориентации – профминимум.

Для учеников 6-11 классов по четвергам будут проходить внеурочные занятия по профориентации «Россия – мои горизонты». Они нацелены на формирование у ребят готовности к профессиональному самоопределению, ознакомлению с миром профессий, федеральным и региональным рынком труда. Во время таких занятий в том числе будут проходить моделирующие профессиональные пробы и диагностики, сообщили в Минпросвещения.

«Профориентация – очень важное направление работы. Надо, чтобы ребята уже с раннего возраста могли видеть, какие возможности для самореализации есть в их регионах, как развивается экономика, промышленность, сельское хозяйство нашей страны», – подчеркнул министр.

«Занятия по профориентации помогут детям определиться с выбором своего дальнейшего жизненного пути, подойти к этому более осознанно», - считает Буяков.

С нового учебного года для обучающихся становится обязательным участие в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой и направленном на формирование трудолюбия, трудовых навыков, уважения к результатам труда.

Так, например, ученики могут убирать класс, помогать с книгами в библиотеке, выращивать цветы на школьных клумбах, принимать участие в субботниках, и так далее.

Согласия родителей на это теперь не требуется.

Кроме того, обучающиеся могут привлекаться «к труду, не предусмотренному образовательной программой», с соблюдением требований трудового законодательства.

С первого сентября 2023 году учащиеся ряда школ (в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард») начнут изучать основы применения беспилотников.

Начиная с 2023-2024 учебного года по окончании школы будут выдаваться не только традиционные «золотые», но и «серебряные» медали – «За особые успехи в учении» I и II степеней соответственно.

С первого сентября 2024 российские школьники вместо ОБЖ начнут изучать «Основы безопасности и защиты Родины». На сегодня курс по НВП в школах уже входит в обязательные уроки ОБЖ, сообщили в Минпросвещения. Школьники обсуждают права и обязанности гражданина во время призыва и прохождения военной службы, изучают вопросы военно-профессиональной деятельности и оказания первой помощи.

Новый предмет будет включать, в том числе, начальную военную подготовку и основы медицинской подготовки. Школьники будут узнавать, как вести себя при разных чрезвычайных ситуациях, как пользоваться аптечкой и оказывать первую помощь.