Школьники с будущего учебного года будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины»

С 2024-2025 учебного года российские школьники вместо ОБЖ начнут изучать «Основы безопасности и защиты Родины».

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации

В закон «Об образовании в Российской Федерации» внесена поправка, согласно которой школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будет переименована в «Основы безопасности и защиты Родины».

Авторами поправки выступила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В обновленном курсе будет модуль начальной военной подготовки (НВП). На сегодня курс по НВП в школах уже входит в обязательные уроки ОБЖ, сообщили в Минпросвещения. Школьники обсуждают права и обязанности гражданина во время призыва и прохождения военной службы, изучают вопросы военно-профессиональной деятельности и оказания первой помощи.

В рамках обновленного предмета школьники будут узнавать, как вести себя при разных чрезвычайных ситуациях, как пользоваться аптечкой и оказывать первую помощь.

Поправка по новой школьной дисциплине вступит в силу с первого сентября 2024 года.

Как уже сообщало агентство, с первого сентября 2023 году учащиеся ряда школ (в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард») начнут изучать основы применения беспилотников.