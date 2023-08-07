07.08.2023
ММК усилил контроль за безопасностью с помощью искусственного интеллекта
07.08.2023
Школьники с будущего учебного года будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины»
07.08.2023
Жители Чебаркуля пожаловались общественникам на погибшие деревья по улице Советской
07.08.2023
Жительница Агаповского района утонула, спасая ребенка
07.08.2023
Челябинская дзюдоистка завоевала «золото» международного турнира в Беларуси
06.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 августа (18+)
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
08.11.2016
Десятилетний челябинец Савва Заика стал чемпионом мира среди юниоров по стоклеточным шашкам
22.09.2016
«Золотой» скалодром в Париже для девушки из Миасса
15.02.2016
Екатерина Борисова из Челябинска в паре с Дмитрием Сопотом, представляющим Пермский край, выиграли золото зимней юношеской Олимпиады
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023