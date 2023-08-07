Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали

Выпускники школ, начиная с нового учебного года, вновь начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени - серебряные медали.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выпускникам 11 класса, в аттестате которых будет не более двух оценок «хорошо», а остальные – «отлично», будут выдавать медали «За особые успехи в учении» II степени - серебряные медали.

Напомним, в 2014 году был принят закон, отменяющий награждение школьников серебряными и золотыми медалями (на тот момент количество медалей сильно увеличилось, а их значимость уменьшилась). Была введена федеральная медаль «За особые успехи в учении». Сегодня эту медаль выдают выпускникам, в аттестате у которых одни пятерки. При этом регионы получили право самостоятельно устанавливать для обучающихся виды поощрений.

С 2023/2024 учебного года отличникам будут вручать медаль «За особые успехи в учении» I степени (она выполнена из металла золотого цвета).