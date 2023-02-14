Какие трамвайные пути отремонтируют в Челябинске в 2023 году

В 2023 году в Челябинске будет отремонтировано 16 километров трамвайных путей (одиночного пути). На эти цели направят средства инфраструктурного кредита.

Как сообщает миндортранса региона, к ремонту запланированы:

- Свердловский проспект от Блюхера до Труда;

- ул. Машиностроителей на участке от ул. Масленникова до ул.Новороссийская;

- пр-т. Победы от Кирова до Болейко;

- пр-т. Победы от Каслинской до Кирова;

- ул. Труда от Красной до Свердловского проспекта;

- узел Победы-Каслинская;

- ул. Российская от Труда до Маркса.

Кроме того, запланирована замена пяти стрелочных переводов на кольце КБС; контактной сети разворотного кольца «Чистопольская» и одного перевода на кольце «Завод им. Колющенко».

Впервые в Челябинске во время капитального ремонта трамвайных путей на Свердловском проспекте будет произведена сборка рельсошпальной решётки из рельсов длиной 25 метров.

Дорожники проведут эксперимент на участке пересечения ул. Труда и Свердловского проспекта – проведут укладку в колею трамвайных путей крупноразмерных железобетонных плит с резиновыми уплотнителями. Это позволит автомобилистам плавно переезжать через трамвайные пути, отмечают в министерстве.