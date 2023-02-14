14.02.2023
В Челябинской области доценту кафедры ВУЗа предъявлено обвинение в получении взятки
14.02.2023
ВТБ запустит обратный выкуп золота
14.02.2023
Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины
14.02.2023
Челябэнерго обеспечил выдачу мощности современному лыжному центру в Челябинске
14.02.2023
Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест
14.02.2023
После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода
Какие трамвайные пути отремонтируют в Челябинске в 2023 году
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023