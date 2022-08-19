Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Карабашский городской округ (Челябинская область) победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом «Серебры - зеркало души». Город получит финансирование на сумму 70 миллионов рублей. Деньги направят на благоустройство прибрежной линии озера Серебры.

Как сообщает пресс-служба РМК, итоги конкурса подведены в рамках форума малых городов и исторических поселений, прошедшем в Тамбове. Награду принял глава Карабашского городского округа Олег Буданов. Карабаш был представлен в номинации «Малые города с численностью населения менее 20 тысяч человек».

На протяжении нескольких месяцев архитекторы «Проектной группы 8» и архитектурного бюро «ПАРК» совместно с жителями города работали над идеями преобразования природной территории. Активисты, волонтеры, педагоги, экологи Карабаша консультировали, присылали фотографии, снимали видео, работали с панорамой. Защита финальной концепции проекта и пленарная сессия прошла при участии экспертов и представителей профильных ведомств.

«Наш город заслужил эту победу своей непростой историей, масштабным преображением в последние годы, большим объёмом проделанной работы и, безусловно, верой и любовью жителей в свой город!», - отметил глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

Согласно проекту, планируется обустроить экологическую тропу и терренкур, смотровую площадку, городскую бухту, пляж, рыночную площадь для проведения ярмарок и мероприятий, парковку, туристический центр. В его состав войдут база проката спортинвентаря, кафе, магазин, информационные стенды, небольшая площадь, место для проведения спортивных праздников.

Будет построена набережная с зоной отдыха у воды, фотозоной на дамбе, амфитеатром с лодочной станцией и арт-объектом «Великий полоз». Это будет комплекс из лестницы, ведущей к смотровой площадке, пространства для игр, отдыха родителей.

«Это шестой конкурс проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года, с начала проведения первого конкурса, всего порядка 2000 проектов было заявлено. В отборе активное участие принимают жители. В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов. Победителями стали 160 проектов. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 миллионов рублей», - сообщил Марат Хуснуллин, вице-премьер Российской Федерации.

Все поступившие заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. Проекты-победители по созданию комфортной городской среды будут реализованы в 2023-2024 годах.

«Важно, что учитывается мнение населения при формировании заявок. В конкурсе участвуют только те проекты, которые получили наибольшую поддержку жителей», - подчеркнул Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Это вторая победа Карабаша во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2019 году город вошёл в число победителей с проектом благоустройства Аллеи ветеранов.