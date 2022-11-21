Каток в челябинском парке Терешковой откроется в конце недели

Каток под открытым небом в челябинском детском парке имени Терешковой, впервые заработавший здесь в 2020 году, планируется открыть уже в эту пятницу, 25 ноября.

Оценить лед и прокатиться с ветерком по ледовым дорожкам среди деревьев в парке Тракторозаводского района приглашают всех желающих.

Дату открытия одного из самых популярных катков Челябинска сегодня, 21 ноября, на аппаратном совещании в мэрии назвал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Речи про открытие катков в горсаду имени Пушкина и парке Гагарина, которые также пользуются популярностью у челябинцев, пока не велось.

Также Сергей Авдеев доложил мэру Наталье Котовой, что в нынешнем сезоне в столице Южного Урала будет работать около 140 кортов. Заливка льда начнется, по словам чиновника, до конца ноября.

На следующей «аппаратке» Авдеев пообещал представить поэтапный график заливки льда на объектах по районам.