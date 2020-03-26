Каждый второй челябинец не боится заразиться коронавирусом

Большинство челябинцев не боится коронавирусной инфекции. Опасается подхватить этот вирус лишь каждый третий горожанин.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС обратились к челябинцам с вопросом о том, опасаются ли они заболеть коронавирусом.

Проведенный социологический опрос показал, что опасается коронавирусной инфекции каждый третий опрошенный (32,3%). Среди тех, кто испытывает опасение, чаще представлены женщины.

Большинство горожан, принявших участие в опросе (59,2%), не боятся заразиться коронавирусом. Чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, эту позицию выбирают мужчины.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Челябинской области подтверждены пять случаев заражения. Региональной властью разработан комплекс мер по минимизации распространения эпидемии на территории Челябинской области. В регион доставлены новые тест-системы, дополнительные анализы начнут проводиться на базе областного СПИД-центра, в аэропорту для всех прилетающих граждан будет организован пункт сдачи тестов на коронавирус, поскольку до конца марта из-за рубежа в регион ожидается возвращение около 70 тысяч туристов.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера, с сегодняшнего дня приостанавливается деятельность ночных клубов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых учреждений. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных учреждениях. По-прежнему будут закрыты для посещения театры, музеи и библиотеки.

Также с сегодняшнего дня в регионе закрывают все бассейны. Фитнес-центры смогут работать, если число занимающихся в зале не превышает 50 человек. Закрывать кафе и рестораны пока не планируют.

С 28 марта по 5апреля, объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей. Продолжат работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций. Органы власти и СМИ должны определить необходимую минимальную для функционирования численность работников.