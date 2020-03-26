Что в Челябинской области закроют из-за коронавируса?

В Челябинской области с 26 марта вводится ряд ограничений по работе мест массового скопления людей и развлекательных организаций в связи с борьбой с распространением коронавируса.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера, с сегодняшнего дня приостанавливается деятельность ночных клубов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых учреждений. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных учреждениях. По-прежнему будут закрыты для посещения театры, музеи и библиотеки.

Также с сегодняшнего дня в регионе закрывают все бассейны. Фитнес-центры смогут работать, если число занимающихся в зале не превышает 50 человек. Закрывать кафе и рестораны пока не планируют.

Напомним, следующая неделя, с 28 марта по 5апреля, объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей. Продолжат работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций. Органы власти и СМИ должны определить необходимую минимальную для функционирования численность работников.

Как пояснила первый заместитель губернатора Ирина Гехи, отдыхать будут и все образовательные учреждения – школы, техникумы, вузы. В детских садах будут работать дежурные группы для тех детей, которых оба родителя в эту неделю работают.

Поликлиники в Челябинской области также перешли на работу в режиме карантина. Введена минимизация посещений, ограничение потока. Прием узких специалистов возможен только в неотложных случаях. Плановые госпитализации и приемы на следующую неделю отменены.

Санаторно-курортное лечение тоже поставлено на паузу. Заезды на апрель-май приостановлены. Обладателям путёвок не стоит беспокоиться, они отдохнут чуть позже.