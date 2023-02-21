Клиника ЮУГМУ выявляет рак печени на ранних стадиях и успешно лечит болезнь

Врачи Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета внедрили систему скрининга и маршрутизацию пациентов с неясными образованиями печени. Благодаря этому удается выявить гепатоцеллюлярный рак на ранних стадиях и успешно провести лечение.

Как отмечают в Клинике ЮУГМУ, рак печени является достаточно редким заболеванием, однако за последние годы прирост заболеваемости в России составил 48 процентов. Причиной злокачественных новообразований, как правило, становится цирроз на фоне гепатитов В или С.

«Связано это с тем, что от момента заражения гепатитом до формирования цирроза и развития гепатоцеллюлярного рака в среднем проходит 30 лет. Мы сейчас сталкиваемся с эхом 90-х годов, когда у нас был пик заболеваемости и заражения вирусным гепатитом», - пояснила заведующая онкологическим отделением Клиники ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Ирина Куракина.

На ранних стадиях рак печени успешно лечится, поэтому так важно своевременно обнаружить опасный недуг. Для этого специалисты Клиники ЮУГМУ внедрили маршрутизацию пациентов с неясными образованиями печени и комплексные обследования.

«В нашей клинике была создана мультидисциплинарная команда специалистов, которые занимаются именно гепатоцеллюлярным раком – это врач-инфекционист, гастроэнтеролог, онколог, рентгеноэндоваскулярный хирург и диагносты – УЗИ, КТ и МРТ, - рассказала Ирина Куракина. - У нас есть связь с гепатитным центром. То есть, когда пациент является на контрольный осмотр в гепатитный центр, и ему показан скрининг, он проходит скрининг у нас в клинике, ему выполняется анализ на альфа-фетопротеин и УЗИ».

Если при диагностике выявляется хоть какое-то новообразование в печени, пациента направляют на КТ или МРТ-диагностику, а затем - к онкологу, который решает, нужна ли трепан-биопсия для подтверждения образования в печени или это новообразование носит больше доброкачественный характер. В последнем случае пациент уходит в динамическую группу наблюдения.

В Клинику ЮУГМУ приезжают пациенты не только из Челябинской области, но и из других регионов. За полтора года специалистам удалось выявить 35 случаев заболевания и помочь пациентам. Еще в 2018-2019 годах такие диагнозы были единичны.

«Лечением рака печени мы занимаемся интенсивно полтора года. За это время были внедрены все методы лечения, в том числе хирургические - резекция и абляция печени. Эти два вида относятся к радикальным методам лечения. Также при промежуточных стадиях выполняется химиоэмболизация образований печени. Всего проведено около 30 таких процедур - достаточно успешно, с хорошими результатами. Также в последние годы мы занялись оснащением дневного онкологического стационара, где наши пациенты имеют возможность пройти химиотерапию», - отметила Ирина Куракина.

Если раньше пациенты были преимущественно с запущенной болезнью, то теперь чаще выявляются небольшие образования.

«Стадии у пациентов ранние или промежуточные. При ранней стадии гепатоцеллюлярного рака пятилетняя выживаемость составляет 95 процентов - это очень хорошо», - подчеркнула Ирина Куракина.

За последние две недели ранняя стадия заболевания выявлена у трех пациентов, в том числе у жителя Оренбургской области. Все они получили хирургическое лечение.