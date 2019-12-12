«Ключевая» цифра года: «Интерсвязь» вручила челябинской семье 200 000 комплект ключей
Общество
Сегодня, 16:57

Юбилейный 200 000 комплект ключей от «Умного домофона» сегодня вручили в Челябинске. Его обладателем стал житель дома по улице Курчатова, Александр Томилов. Представители компании «Интерсвязь» торжественно передали его семье набор из четырех ключей, защищённых криптографическим способом, а также современный и полезный подарок — интеллектуальную телевизионную приставку IsBox. Теперь челябинец сможет наблюдать за обстановкой у подъезда не только со своего смартфона, но и на экране телевизора.

            Появление «Умного домофона» мужчина вместе с соседями ждал несколько месяцев. Будучи старшим по подъезду — сам инициировал голосование, а позже вместе с представителями «Интерсвязь» обошёл каждую квартиру для сбора подписей. В итоге «За» установку умной системы высказалось подавляющее большинство жителей.

            Монтаж «Умного домофона» произвел партнёр компании, который уже установил десятки «Умных домофонов» по всему Челябинску. К слову сказать, 90% управляющих и домофонных компаний региона подписали соглашения с компанией «Интерсвязь».

            «За каждым комплектом ключей от «Умного домофона» стоит семья,комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.— Первыми абонентами стали сами разработчики, поэтому мы постоянно совершенствуем сервис, ориентируясь на действительные потребности людей. Находясь в авангарде развития телекоммуникационного рынка, мы понимаем, что домофонизация Челябинска — реальный шанс изменить город к лучшему. Поэтому мы решили уже сейчас вложить собственные инвестиции в этот большой проект».

            Напомним, интеллектуальными системами домофонии от «Интерсвязь» оборудованы более 50 000 подъездов в Челябинске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Копейске, Коркино, Южноуральске, Пласте, Троицке, Еманжелинске, Кыштыме, Каслях, Озёрске и Магнитогорске. Новая технология позволяет открывать двери и наблюдать за обстановкой на улице через бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Кроме того, доступ в подъезды обеспечен участковым врачам, службам скорой помощи, пожарным и полиции. Эти специалисты могут открывать дверь «Умного домофона» так же при помощи собственного смартфона.

            Создатели «Умных домофонов» позаботились о комфорте каждого: консерватора и ценителя инноваций. Пользователи смартфонов могут контролировать ситуацию у подъезда с помощью видеокамеры в домофоне, получать видеозванки на свой телефон, а также просматривать архив видеозаписей со своего подъезда за последние 7 дней. Пользователи электронных ключей и домофонных трубок в квартире, могут открывать двери старым привычным способом. Разница лишь в том, что  за сравнительно меньшую абонентскую плату, жители получают больший набор функций, включая связь с экстренными службами , собственной УК или консьержем.

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