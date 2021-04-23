Кого в Челябинской области будут прививать ЭпиВакКороной

В Челябинскую область пока поступила небольшая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Прививать этой вакциной будут в основном пожилых, маломобильных граждан.

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге.

В область поступило 258 тысяч 222 комплекта вакцины против коронавирусной инфекции. Это 16 процентов от необходимого объема. Большая часть из них – 255 тысяч 792 компонента - вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Две тысячи 430 комплектов - «ЭпиВАК-Корона» (четыре тысячи 860 доз).

«ЭпиВакКорона пока не производится в тех масштабах, которые бы давали гражданам право выбора», - отметила Ирина Гехт.

В регионе эту вакцину планировали ставить пожилым гражданам, которые находятся на социальном обслуживании и практически не выходят из дома». «С учётом того, что ЭпиВакКорона имеет более такой комфортный температурный режим и может переноситься, мы планируем, что в большинстве своём она будет использована именно для этой категории наших граждан, которые находятся дома и не мобильны. К ним будут выходить медицинские работники и вакцинировать их», - уточнила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отметила, что в ближайшее время ожидаются массовые поставки вакцины от ковида в регион, в основном это будет «Спутник V» поэтому пока особой возможности выбора у жителей нет.

«Я хочу сказать, что «Спутник-V» зарекомендовал себя очень хорошо. Его приняли и Европейские страны, закупает, в том числе, и Германия. Я хочу заверить наших жителей, что это очень качественная проверенная вакцина, которая практически не имеет никаких осложнений и противопоказаний, за исключением единичных случаев, которые мы фиксируем», - отметила Ирина Гехт. Речь идет о случаях заражения ковидом в момент, когда прививка поставлена, но иммунитет еще не успел сформироваться.

Планируется что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к осени. Но, если южноуральцы будут более активны в вакцинации, то заработают его уже к июлю.