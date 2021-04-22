В Челябинской области повторно ковидом никто не заболел, но есть случаи заражения сразу после прививки

В Челябинской области официально не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В то же время отмечены случаи инфицирования после прививки в период, когда еще не сформировался иммунитет.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 22 апреля.

Ирина Альфредовна подчеркнула, что в регионе статистика по заболеваемости ковидом открытая, прозрачная, ничего не утаивается: «Я давно своих коллег учу, что лучшая защите – это правда».

Случаев лабораторного подтверждения повторного заражения в регионе не зарегистрировано. «Повторных заболеваний [коронавирусом] мы сегодня не фиксируем, - отметила Ирина Гехт. – Ведется регистр [инфицированных]. Мы его заполняем. Я вас уверяю, что здесь у нас достаточно строгая отчетность и по линии минздрава РФ, и по линии штабов, и по линии Татьяны Алексеевны Голиковой [вице-премьер]. Утаить информацию невозможно. Все отслеживается от федерального уровня до уровня вас [СМИ]».

Кроме того, в регионе начато исследование поствакцинальных последствий – уровня антител у привитых. Эту работу ведет одна из лабораторий. После завершения работы будут озвучены и итоги.

«Заболеваемость после вакцинации встречается. Но, если брать в процентом соотношении – это ноль целых и несколько десятых процента. Это те, кто заболел в период между первым и вторым уколом. И есть случаи сразу после постановки второго компонента – до момента формирования иммунитета, который, как правило, формируется через-две-три недели после второй прививки», - пояснила Ирина Гехт.

Напомним, в Челябинской области за весь период пандемии официально подтверждено 59 тысяч 246 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».