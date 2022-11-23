23.11.2022
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
23.11.2022
В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте
23.11.2022
В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых
23.11.2022
Челябинский фестиваль театров мод покажет платья для принцесс и коллекцию в стиле «Бременских музыкантов»
23.11.2022
На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона
23.11.2022
На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
Медики знают, что мужчинам на передовой нужнее всего
21.11.2022
Юрий Гагарин перед отъездом в зону СВО поделился с военными ценным опытом ведения боевых действий
21.11.2022
«Единая Россия» эвакуировала из Херсонской области учительницу и ее маломобильную маму
17.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022