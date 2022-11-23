Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации

Коллектив Челябинской областной клинической больницы подготовил к отправке очередную партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

Медсестры, сестры-хозяйки, санитары и врачи общими силами собрали для отправки в войска необходимые бойцам теплые вещи, медикаменты, перевязочный материал, жгуты.

Инициатором сбора стала кастелянша отделения неврологии Галина Голубева.

«Мы решили донести до каждого, что тыл должен быть надежным. Нашим землякам там приходится тяжело, и поэтому мы, женщины, решили поддержать своих мужчин. Я думаю, что неравнодушие нас объединило и сплотило», - отметила Галина Алексеевна.

Медицинские работники решили, что всегда будут востребованы жгуты, перевязочные материалы, жаропонижающие и противовоспалительные лекарственные препараты, самоклеящиеся пластыри, заживляющие крема, стерильные перчатки и повязки, которыми боец может самостоятельно оказать первую помощь себе или товарищу.

Руководит процессом сбора, упаковки и отправки груза старшая медицинская сестра отделения неврологии Юлия Дыдяк.

«Это не первая партия. Мы уже месяц занимаемся этим. Правда, до сих пор мы это делали только в рамках отделения. Но постепенно начала включаться вся больница. Из всех отделений нам несут. Потому что у многих есть на фронте родственники. У меня брат, у кого-то сын, у кого-то муж. Мы понимаем, что эта помощь, особенно в зиму, там необходима», - подчеркнула Юлия Николаевна.

Кроме теплых вещей и лекарств, приносят молочные каши, смеси, подростковую и женскую одежду – это предназначается для жителей Донецка и Луганска, которые не могут уехать из родных городов и живут в прифронтовых условиях.

Как сообщила пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, те, кто не умеет вязать носки и не имеет свободного времени для хождения по магазинам, приносят деньги, которые инициаторы сбора перечисляют на покупку запчастей и резины для войсковой техники. К инициативной группе подключился и совет медсестер больницы, который уже свыше сорока лет возглавляет главная медицинская сестра ЧОКБ Нина Шрамко.

«Слово «балаклава» я впервые услышала от своих медсестер, я даже не знала, что есть такая одежда. Когда мы уже в поиске этих балаклав пошли в магазины, представьте себе: из груды разных шапок я только три штуки нашла, видимо, их все уже разобрали», - рассказала Нина Андреевна.

Сегодня, 23 ноября, на утренней врачебной конференции прозвучало предложение перечислить бойцам СВО однодневный заработок всего коллектива. Первые заявления уже начали поступать в бухгалтерию. Собранный груз отправится к месту специальной военной операции в пятницу, 25 ноября.