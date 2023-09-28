Коллектив озерского «Маяка» принимает поздравления с Днем работника атомной промышленности

Высокопрофессиональный коллектив предприятия, которым гордится не только родной Южный Урал, а вся огромная Россия, - озерского «Маяка» - сегодня, 28 сентября, отмечает большой, важный праздник - День работника атомной промышленности. И, конечно же, принимает поздравления.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной промышленности РФ с этим праздником, отметил, что «с момента своего основания атомная промышленность вносит исключительно важный вклад в развитие нашей страны, в укрепление национальной экономики и обороноспособности, обеспечение энергетической безопасности».

Глава государства подчеркнул, что «за этими успехами – кропотливый труд многих поколений ученых, инженеров, специалистов разных направлений, которые вывели отрасль на лидирующие позиции, способствовали раскрытию ее мощного научного, технологического потенциала».

«Их именами и достижениями мы по праву гордимся. Отрадно, что сегодня коллектив Госкорпорации «Росатом», работники профильных предприятий и исследовательских центров приумножают замечательные традиции своих предшественников. Активно решают задачи по внедрению прорывных технологий в энергетике и космической сфере, ядерной медицине, экологии, по модернизации атомного ледокольного флота. Участвуют в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире. Содействуют продвижению перспективных проектов в сфере информационной инфраструктуры, квантовых вычислений, производства инновационных материалов. И, конечно, важно продолжать курс на углубление международной кооперации, расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными, надежными партнерами за рубежом», - отметил Владимир Путин.

Президент России верит, что представители атомной промышленности будут и впредь «трудиться ответственно, творчески, на высоком профессиональном уровне, добиваться новых значимых результатов на благо России и ее граждан».

«Желаю вам здоровья и всего наилучшего», - сказал Владимир Путин.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Владимир Кузнецов, председатель Совета МОДВ АЭП Владимир Огнёв также поздравили коллег, ветеранов с этим праздником, отметив, что российская атомная отрасль отмечает год своего 78-летия, уверенно смотря в будущее:

«В наш профессиональный праздник нам есть чем гордиться, несмотря на трудности, которые ставит перед нами жизнь. Безупречно выполняем кратно возросший гособоронзаказ. В энергетике поставили новый рекорд по выработке. Активно развиваем проекты малой мощности, строим плавучие энергоблоки, а в Якутии начали работы по подготовке к сооружению первой наземной АЭС малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н. Продолжаем реализацию ветроэнергетических проектов – еще одного направления нашей деятельности в сфере низкоуглеродной энергетики. Уже восьмая ветроэлектростанция построена на юге России, а портфель установленных ветромощностей в контуре Росатома достиг одного гигаватта.

Несмотря на внешнее давление, сохраняем лидерство на мировом атомном рынке. России сегодня принадлежит 85% мирового экспортного рынка строительства АЭС. Завоз первой партии ядерного топлива на площадку АЭС «Аккую» стал важной вехой в истории Турции, включив ее в мировой атомный клуб. В Египте ведется строительство уже трех блоков АЭС «Эль-Дабаа». На АЭС «Пакш» в Венгрии приступили к работам основного этапа сооружения двух энергоблоков второй очереди. Очень важно, что партнеры видят в нас не только проводника в мир ядерных технологий, но и надежную опору в достижении собственного технологического суверенитета.

Развиваем Северный морской путь. Главная задача на ближайшее время – открыть круглогодичную навигацию в восточном направлении. Создаем цифровую экосистему Севморпути, она обеспечит надежность, безопасность и эффективность судоходства по всей арктической магистрали. Гидрографическое предприятие выполнило рекордный в современной истории страны объем исследований акватории СМП – проведена съемка более 45 тысяч километров рельефа дна. Продолжается обновление атомного ледокольного флота. В прошлом году поднят государственный флаг на атомном ледоколе «Урал». До конца года состоится закладка пятого серийного атомохода проекта 22220 на Балтийском заводе.

Новые рекорды по производству оборудования ставят машиностроители атомной отрасли. В адрес заказчиков отправлены уже пять корпусов реакторов для будущих энергоблоков в России, Китае, Индии и Турции.

Российская атомная отрасль играет одну из ключевых ролей в достижении технологической независимости нашей страны. Мы предлагаем передовые решения в области квантовых и фотонных вычислений, экологии, новых материалов, электродвижения. Производим медицинское оборудование и радиофармпрепараты. Подтверждение наших успехов – кратно возросший спрос на высокотехнологичную продукцию Росатома.

Атомная отрасль уже сейчас закладывает фундамент для развития технологий будущего. В образовательном ядре Национального центра физики и математики МГУ-Саров состоялся первый выпуск магистров, которым предстоит решать ключевые проблемы мировой науки.

Этот год богат на юбилеи в истории атомной промышленности. Отдавая дань памяти тем, кто стоял у истоков ядерных технологий в нашей стране – Игорю Васильевичу Курчатову, Ефиму Павловичу Славскому, Анатолию Петровичу Александрову – мы сегодня берем с них пример в преодолении самых высоких вершин и готовности решать самые непростые задачи.

Дорогие друзья! Благодаря вашему труду атомная промышленность России продолжает движение вперед и обеспечивает развитие нашей с вами родной страны. Спасибо вам за это! Желаем энергии, силы духа и новых побед! С праздником!».

Генеральный директор ПО «Маяк» Андрей Порошин, председатель профсоюзного комитета предприятия Максим Чубенко и председатель совета ветеранов «Маяка» Геннадий Завгородний, поздравляя родной коллектив, подчеркнули, что «каждое предприятие Госкорпорации «Росатом» работает как неотъемлемый элемент большого механизма российской атомной отрасли»:

«Мы гордимся тем, что производственное объединение «Маяк» является одним из значимых звеньев этой цепи. Мы по праву можем сказать, что становление атомной отрасли началось именно здесь, благодаря достижениям талантливых ученых, исследователей, инженеров и рабочих.

И сегодня «Маяк» является технологическим лидером в атомной отрасли. Мы шаг за шагом идем намеченным курсом, обеспечиваем обороноспособность и безопасность нашей страны, энергетическую независимость, достойно отвечаем требованиям современности. Благодаря огромному интеллектуальному и технологическому потенциалу, высокому профессионализму специалистов, работников, бесконечно преданных общему делу, «Маяк» развивается как одно из ведущих предприятий отрасли.

Огромная благодарность ветеранам, чьим трудом ковался ядерный щит нашей страны, достигнуты успехи и прорывные результаты в атомной отрасли.

Дорогие молодые работники! Храните и приумножайте традиции атомщиков, следуйте по пути дальнейшего развития и совершенствования. Для вас открыты новые горизонты, возможности для реализации самых смелых идей и грандиозных проектов.

Благодарим всех за эффективную работу, конструктивный подход к решению задач, активное участие в социальной жизни нашего города. Желаем вам крепкого здоровья, стабильности, процветания, успехов и благополучия, новых свершений на благо России!».

Глава Озерска Евгений Щербаков и председатель городского Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер также присоединились к поздравлениям маяковцев с профессиональным праздником:

«Атомная промышленность по праву является ключевой отраслью отечественной экономики и имеет приоритетное значение для государства. Она неотъемлемо связана со славным прошлым и светлым будущим России. Здесь сложились уникальные богатые традиции, сосредоточены огромный интеллектуальный и технологический потенциал, высокий профессионализм и главное – люди, бесконечно преданные общему делу.

Сегодняшние прорывные результаты в атомной отрасли достигаются благодаря накопленному опыту и успехам прошлых поколений, его самоотверженному труду на благо нашей Родины. Самые теплые слова признания и благодарности выражаем нашим ветеранам, которые всегда будут ориентиром для молодого поколения.

Для нашего города этот день – важный профессиональный праздник, ведь судьба многих жителей округа так или иначе связана с производственным объединением «Маяк». С момента своего создания и по сегодняшний день предприятие является ведущим в отрасли. Невозможно представить себе более ответственную деятельность, чем ваша. Мы высоко ценим ваш профессионализм и любовь к своему делу.

Пусть профессиональный праздник будет ярким и запоминающимся, подарит всем позитивный настрой и даст импульс дальнейшему динамичному развитию. Счастья вам, крепкого здоровья и плодотворной работы».