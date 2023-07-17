Коллективный договор Челябинского цинкового завода признан одним из лучших в России

АО «Челябинский цинковый завод» отмечен наградой Всероссийского отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». ЧЦЗ по итогам работы в 2022 году победил в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-служба ЧЦЗ,всего в этом году в конкурсе приняли участие 49 предприятий одиннадцати подотраслей горно-металлургического комплекса из двадцати одного региона России.

«Победа в конкурсе – это не только признание эффективности нашей работы, это стимул двигаться дальше, расширять наш опыт социального партнерства, – считает Рамиль Рахманкулов, директор по работе с персоналом и административным вопросам ЧЦЗ.–Почти каждая новая редакция коллективного договора цинкового завода не просто сохраняет в прежнем объеме все льготы и гарантии, но и дополняет их новыми мерами поддержки. Поддержка оказывается практически по всем направлениям – бесплатное питание, добровольное медицинское страхование, жилищная программа, выплаты разной направленности, повышение квалификации, дополнительное образование и многое другое».

Следует отметить, что первый коллективный договор был принят на ЧЦЗ еще в 1939 году. В настоящее время социальный пакет работников предприятия – один из лучших в области. Ежегодно Челябинский цинковый завод реализует порядка 30 социальных программ, активно участвует в благотворительной деятельности, направляет средства на поддержку культуры и спорта, материнства и детства.