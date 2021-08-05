Комитет охраны объектов культурного наследия отрицает факт вандализма в отношении дома врача Агапова

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области прокомментировал заявления общественников о вандализме по отношению к историческому зданию – дому Агапова на Цвиллинга, 16, построенному в 1906-1907-м годах.

В начале прошлого столетия в одноэтажном деревянном доме жил и принимал пациентов известный врач, с отличием окончивший Казанский университет, общественный и политический деятель Павел Александрович Агапов.

В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) здание на Цвиллинга, 16 было включено приказом министерства культуры Российской Федерации от 21-го декабря 2015-го года (к слову, в 2015-м году дом Агапова едва не снесли – частная строительная компания заручилась мнением эксперта из Владимирского госуниверситета, который заявил, что здание не представляет никакой ценности; общественность возмутилась – здание удалось отстоять и защитить от посягательств).

В январе 2016 года министерство культуры Челябинской области официально внесло особняк в список культурно-исторических памятников регионального значения.

Напомним, вчера, четвертого августа, активисты Общероссийского народного фронта заявили о своем обращении в генеральную прокуратуру с просьбой проверить наличие «серой схемы» в действиях собственника данного памятника культурного наследия и остановить вандализм по отношению к строению, представляющему историческую ценность.

Представители ОНФ предположили, что собственник исторического здания (компания «Трейд-Урал 2», которая принадлежит Алексею Машкауцану) мог намеренно спланировать схему по сносу памятника и размещению на его месте выгодных коммерческих площадей. Общественники заявили о наличии у них доказательств, подтверждающих эту версию.

Кроме того, общественники попросили генпрокуратуру проверить законность действий комитета охраны культурного наследия, согласовавшего работы собственнику.

По данной теме высказался и известный южноуральский краевед, координатор общественного движения «АрхиСтраж» Юрий Латышев. Он одобрил решение активистов ОНФ обратиться в генеральную прокуратуру и отметил, что комитет превратился в структуру, не охраняющую, а уничтожающую объекты культурного наследия.

«Позиция ОНФ абсолютно верна, и я поддерживаю это решение. Цвиллинга, 16 – это пример работы сложившейся системы так называемых «приспособлений». Возьмем ряд других исторических объектов, к примеру, на Кирова, 82. Испортили здание мансардой, теперь там еще и летняя веранда, согласованная ОКН. То есть ситуация с домом Агапова – не единичный случай, комитет легко согласовывает все подряд. ОКН фактически превратился из госкомитета охраны в госкомитет уничтожения объектов культурного наследия», - сказал Юрий Латышев.

По словам общественников, лидер «АрхиСтража» согласился с тем, что обращение в надзорное ведомство должно пресечь порочную практику уничтожения исторических объектов, сложившуюся в Челябинске.

Так, эксперт считает, что дому Агапова нанесен непоправимый ущерб и что вернуть ему первоначальный вид будет практически невозможно, однако внимание к комплексной проблеме будет привлечено.

Сегодня, пятого августа, госкомитет опубликовал комментарий по данной теме, отреагировав на публикации в прессе о разрушении исторического здания.

«Законодательством предусмотрена процедура проведения работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования. В рассматриваемом случае собственником объекта получено задание комитета, после чего разработана научно-проектная документация, прошедшая государственную историко-культурную экспертизу, а также проектно-сметная документация, прошедшая государственную строительную экспертизу. В 2021 году получено разрешение комитета на проведение работ по сохранению объекта в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ, а также разрешение на работы, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (срок действия – февраль 2022 года)», - сообщили в комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

По словам представителей данного учреждения, при разработке проекта было обнаружено, что фрагменты внутренних стен и перегородок, конструкций крыши, чердачного перекрытия над всем зданием, несущих конструкций бревенчатых стен дворовых фасадов находятся в аварийном состоянии.

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«Учитывая такое состояние объекта, проектной документацией предусмотрены работы по реставрации и приспособлению его к современному использованию», - подчеркнули в комитете, пояснив, что применение современных материалов в таком случае допустимо.

Также допускается изменение объемно-пространственных характеристик объекта в случае, если это не противоречит его предмету охраны (особенностям, подлежащим обязательному сохранению).

«Проектом предусмотрен большой объем реставрационных работ сохранившихся исторических элементов и архитектурных деталей, являющихся предметом охраны: деревянные карниз, наличники оконных проемов, бутовый цоколь, элементы деревянного входного портала. По проекту будут воссоздан утраченный входной портик и произведен капитальный ремонт стен сруба с частичной заменой элементов на аналогичные. Деревянные декоративные элементы демонтированы и реставрируются в заводских условиях, после чего будут смонтированы на их историческое местоположение», - рассказали в комитете, специалисты которого сегодня побывали в реставрационной мастерской, где проводится реставрация и изготовление деревянных декоративных элементов. Нарушений при проведении реставрационных работ выявлено не было.

Также состоялось очередное рабочее совещание на объекте при участии лиц, осуществляющих авторский, технический надзор и строительный контроль.

«Нарушений согласованных проектных решений при проведении работ так же не выявлено», - заявили в комитете, поблагодарив всех граждан, общественные организации и СМИ за информацию, которая помогает в деле сохранения объектов культурного наследия Челябинской области.