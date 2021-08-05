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05.08.2021

Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района

Дом врача Агапова
ОНФ
Юрий Латышев
Генпрокуратура
госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области
АрхиСтраж
Общество
05.08.2021 17:53

Комитет охраны объектов культурного наследия отрицает факт вандализма в отношении дома врача Агапова

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области прокомментировал заявления общественников о вандализме по отношению к историческому зданию – дому Агапова на Цвиллинга, 16, построенному в 1906-1907-м годах.

В начале прошлого столетия в одноэтажном деревянном доме жил и принимал пациентов известный врач, с отличием окончивший Казанский университет, общественный и политический деятель Павел Александрович Агапов.

В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) здание на Цвиллинга, 16 было включено приказом министерства культуры Российской Федерации от 21-го декабря 2015-го года (к слову, в 2015-м году дом Агапова едва не снесли – частная строительная компания заручилась мнением эксперта из Владимирского госуниверситета, который заявил, что здание не представляет никакой ценности; общественность возмутилась – здание удалось отстоять и защитить от посягательств).

В январе 2016 года министерство культуры Челябинской области официально внесло особняк в список культурно-исторических памятников регионального значения.

Напомним, вчера, четвертого августа, активисты Общероссийского народного фронта заявили о своем обращении в генеральную прокуратуру с просьбой проверить наличие «серой схемы» в действиях собственника данного памятника культурного наследия и остановить вандализм по отношению к строению, представляющему историческую ценность. 

Представители ОНФ предположили, что собственник исторического здания (компания «Трейд-Урал 2», которая принадлежит Алексею Машкауцану) мог намеренно спланировать схему по сносу памятника и размещению на его месте выгодных коммерческих площадей. Общественники заявили о наличии у них доказательств, подтверждающих эту версию.

Кроме того, общественники попросили генпрокуратуру проверить законность действий комитета охраны культурного наследия, согласовавшего работы собственнику.

По данной теме высказался и известный южноуральский краевед, координатор общественного движения «АрхиСтраж» Юрий Латышев. Он одобрил решение активистов ОНФ обратиться в генеральную прокуратуру и отметил, что комитет превратился в структуру, не охраняющую, а уничтожающую объекты культурного наследия.

«Позиция ОНФ абсолютно верна, и я поддерживаю это решение. Цвиллинга, 16 – это пример работы сложившейся системы так называемых «приспособлений». Возьмем ряд других исторических объектов, к примеру, на Кирова, 82. Испортили здание мансардой, теперь там еще и летняя веранда, согласованная ОКН. То есть ситуация с домом Агапова – не единичный случай, комитет легко согласовывает все подряд. ОКН фактически превратился из госкомитета охраны в госкомитет уничтожения объектов культурного наследия», - сказал Юрий Латышев.

По словам общественников, лидер «АрхиСтража» согласился с тем, что обращение в надзорное ведомство должно пресечь порочную практику уничтожения исторических объектов, сложившуюся в Челябинске.

Так, эксперт считает, что дому Агапова нанесен непоправимый ущерб и что вернуть ему первоначальный вид будет практически невозможно, однако внимание к комплексной проблеме будет привлечено.

Сегодня, пятого августа, госкомитет опубликовал комментарий по данной теме, отреагировав на публикации в прессе о разрушении исторического здания.

«Законодательством предусмотрена процедура проведения работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования. В рассматриваемом случае собственником объекта получено задание комитета, после чего разработана научно-проектная документация, прошедшая государственную историко-культурную экспертизу, а также проектно-сметная документация, прошедшая государственную строительную экспертизу. В 2021 году получено разрешение комитета на проведение работ по сохранению объекта в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ, а также разрешение на работы, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (срок действия – февраль 2022 года)», - сообщили в комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

По словам представителей данного учреждения, при разработке проекта было обнаружено, что фрагменты внутренних стен и перегородок, конструкций крыши, чердачного перекрытия над всем зданием, несущих конструкций бревенчатых стен дворовых фасадов находятся в аварийном состоянии.

«Учитывая такое состояние объекта, проектной документацией предусмотрены работы по реставрации и приспособлению его к современному использованию», - подчеркнули в комитете, пояснив, что применение современных материалов в таком случае допустимо.

Также допускается изменение объемно-пространственных характеристик объекта в случае, если это не противоречит его предмету охраны (особенностям, подлежащим обязательному сохранению).

«Проектом предусмотрен большой объем реставрационных работ сохранившихся исторических элементов и архитектурных деталей, являющихся предметом охраны: деревянные карниз, наличники оконных проемов, бутовый цоколь, элементы деревянного входного портала. По проекту будут воссоздан утраченный входной портик и произведен капитальный ремонт стен сруба с частичной заменой элементов на аналогичные. Деревянные декоративные элементы демонтированы и реставрируются в заводских условиях, после чего будут смонтированы на их историческое местоположение», - рассказали в комитете, специалисты которого сегодня побывали в реставрационной мастерской, где проводится реставрация и изготовление деревянных декоративных элементов. Нарушений при проведении реставрационных работ выявлено не было.

Также состоялось очередное рабочее совещание на объекте при участии лиц, осуществляющих авторский, технический надзор и строительный контроль.

«Нарушений согласованных проектных решений при проведении работ так же не выявлено», - заявили в комитете, поблагодарив всех граждан, общественные организации и СМИ за информацию, которая помогает в деле сохранения объектов культурного наследия Челябинской области.

 

Автор: Евгения Александрова
Дом врача Агапова
ОНФ
Юрий Латышев
Генпрокуратура
госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области
АрхиСтраж
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05.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Страсти по Комсомольскому проспекту в Челябинске не утихают. Жители областного центра крайне недо
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05.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники организации «Гражданский патруль» обратились в минэкологии области с предложением р
05.08.2021

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Дети, эвакуированные из лагеря в Брединском районе, сегодня вернутся на отдых

04.08.2021 09:17

Архитекторы ждут от челябинцев идей благоустройства территории дворца спорта «Юность»

04.08.2021 08:49

Очередной «Забег за облака» ждет всех желающих покорить живописные трассы Таганая

04.08.2021 08:42

В Челябинске на Меридиане отключат светофоры

03.08.2021 20:27

Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Олимпийских игр

03.08.2021 20:03

Во сколько обходится покупка полиса КАСКО?

03.08.2021 18:32

В среду в Челябинской области сильная жара, местами дожди и грозы

03.08.2021 18:26

В семи городах Челябинской области установятся НМУ на фоне жары и слабого ветра

03.08.2021 18:14

Анонсы событий и мероприятий на четвертое августа

03.08.2021 17:42

ВТБ увеличил объемы выдачи ипотеки на Южном Урале на 28%

03.08.2021 16:52

Челябинская область обновит более 500 единиц общественного транспорта за несколько лет

03.08.2021 16:26

В больнице Еманжелинска нашли нарушения при освидетельствовании подростков

03.08.2021 16:18

Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России

03.08.2021 16:03

Челябинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом

03.08.2021 15:59

Сотрудница соцзащиты Чебаркуля обвиняется в мошенничестве с детскими пособиями

03.08.2021 15:53

Челябинский общественник обнаружил самую плохую тактильную плитку в городе

03.08.2021 15:51

Текслер: Планирую продолжить поездки по территориям и контроль за качеством дорог

03.08.2021 15:24

В Челябинске в жару дети оказались заперты в машине

03.08.2021 15:04

Провалы и шатание плитки: в Челябинске улицу Свободы реконструируют с нарушениями

03.08.2021 14:34

Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города

03.08.2021 14:19

В мэрии Златоуста опровергли слухи об угрозе взрыва на стадионе

03.08.2021 13:54

Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»

03.08.2021 13:52

Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов

03.08.2021 13:30

В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются

03.08.2021 13:21

ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам

03.08.2021 12:58

Грабила пенсионерок: полицейские Челябинска ищут потерпевших

03.08.2021 12:34

Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику

03.08.2021 12:32

В Челябинске «Империя юридического права» попалась на мошенничестве