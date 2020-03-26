Компания «Интерсвязь» наращивает мощности интернет-соединений и дарит бесплатные сервисы

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – челябинская компания «Интерсвязь» вновь увеличила предоставляемую мощность интернет-соединений и внедряет бесплатный сервис онлайн-конференций.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, за счет увеличения пропускной способности каналов абоненты получат более стабильный и высокоскоростной доступ в интернет. При этом для людей, которые сейчас вынуждены работать удалённо, уже доступен бесплатный сервис онлайн-видеоконференций. Это особенно важно в условиях, когда многие работодатели переводят своих сотрудников на удалённую работу, и, по сути, домашний интернет используется не как способ семейного отдыха или развлечения, а как полноценный рабочий инструмент, из-за чего нагрузка на сети интернет-провайдера многократно возрастает. В Европе властям пришлось потребовать от интернет-сайтов умышленно снизить качество видеоконтента, чтобы серверы европейских операторов связи смогли выдержать наплыв интернет-пользователей.

Чтобы не допустить такого на Южном Урале, компания «Интерсвязь» активно поддерживает уже доступные мощности, а также привлекает новые. Ее специалисты внимательно следят за нагрузкой на сеть и отмечают, что сейчас абонентами, в среднем, используется всего лишь 20% доступных мощностей. При этом на случай непредвиденных проблем с сетью в компании предусмотрен дополнительный резерв мощностей, который позволяет исключить серьёзные последствия аварий. Также компания «Интерсвязь» для своих абонентов предлагает бесплатный сервис проведения видеоконференций со своими коллегами. Его уникальность в том, что пользователям не нужно ничего устанавливать на свои компьютеры, полноценный функционал для работы уже встроен прямо в браузер. Это позволяет быстро подключаться к коллегам и в реальном времени решать поставленные задачи совместно, что особенно важно во время самоизоляции. Воспользоваться сервисом можно как с компьютера, так и со смартфона.

Подробная инструкция, как, буквально за минуту, можно организовать собственную онлайн-конференцию с коллегами, доступна на сайте интерсвязь.рф. В бесплатном мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» доступен раздел «Онлайн-телевидение», в котором абонентам компании можно просматривать со смартфона почти 100 телеканалов различной тематики, а для неабонетов в свободном доступе до 30 апреля 2020 года - 50 телеканалов.