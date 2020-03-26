ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Компания «Интерсвязь» наращивает мощности интернет-соединений и дарит бесплатные сервисы

Общество
Сегодня, 13:40

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – челябинская компания «Интерсвязь» вновь увеличила предоставляемую мощность интернет-соединений и внедряет бесплатный сервис онлайн-конференций.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, за счет увеличения пропускной способности каналов абоненты получат более стабильный и высокоскоростной доступ в интернет. При этом для людей, которые сейчас вынуждены работать удалённо,  уже доступен бесплатный сервис онлайн-видеоконференций. Это особенно важно в условиях, когда многие работодатели переводят своих сотрудников на удалённую работу, и, по сути, домашний интернет используется не как способ семейного отдыха или развлечения, а как полноценный рабочий инструмент, из-за чего нагрузка на сети интернет-провайдера многократно возрастает. В Европе властям пришлось потребовать от интернет-сайтов умышленно снизить качество видеоконтента, чтобы серверы европейских операторов связи смогли выдержать наплыв интернет-пользователей.

Чтобы не допустить такого на Южном Урале, компания «Интерсвязь» активно поддерживает уже доступные мощности, а также привлекает новые. Ее специалисты внимательно следят за нагрузкой на сеть и отмечают, что сейчас абонентами, в среднем, используется всего лишь 20% доступных мощностей. При этом на случай непредвиденных проблем с сетью в компании предусмотрен дополнительный резерв мощностей, который позволяет исключить серьёзные последствия аварий. Также компания «Интерсвязь» для своих абонентов предлагает бесплатный сервис проведения видеоконференций со своими коллегами. Его уникальность в том, что пользователям не нужно ничего устанавливать на свои компьютеры,  полноценный функционал для работы уже встроен прямо в браузер. Это позволяет быстро подключаться к коллегам и в реальном времени решать поставленные задачи совместно, что особенно важно во время самоизоляции. Воспользоваться сервисом можно как с компьютера, так и со смартфона.

Подробная инструкция, как, буквально за минуту, можно организовать собственную онлайн-конференцию с коллегами, доступна на сайте интерсвязь.рф. В бесплатном мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» доступен раздел «Онлайн-телевидение», в котором абонентам компании можно просматривать со смартфона почти 100 телеканалов различной тематики, а для неабонетов в свободном доступе до 30 апреля 2020 года - 50 телеканалов.

Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 14:10
В Челябинской области пациентов с диабетом возьмут под особый контроль
Культура
Сегодня, 14:04
Новый формат
Исторический музей Челябинска подготовил для посетителей «музей на дому»
Спорт
Сегодня, 13:33
Кубок Гагарина в этом сезоне достался коронавирусу
Общество
Сегодня, 12:57
От коронавируса спасут дачи
Депутат из Челябинска предложила Текслеру снизить тарифы для пожилых садоводов
Сегодня, 11:33
В Челябинске откроют свою «Коммунарку»
Сегодня, 11:29
Каждый второй челябинец не боится заразиться коронавирусом
Сегодня, 10:42
В Челябинске введен обязательный масочный режим для водителей и кондукторов
Сегодня, 10:38
Что в Челябинской области закроют из-за коронавируса?
Сегодня, 10:27
«ЧелябГЭТ» заявил о снижении пассажиропотока
Сегодня, 10:25
В Южно-Уральской ТПП наградили креативного дизайнера канализационных люков
Сегодня, 09:36
В Челябинской области вводят карантин для лиц старше 65 лет
Сегодня, 09:32
В Челябинске выявлены новые случаи коронавируса
Вчера, 23:51
Анонсы событий и мероприятий га 26 марта
Вчера, 23:04
За сутки в России подтверждено 163 новых случая коронавируса
Общество
Сегодня, 10:38
Сидим дома
Что в Челябинской области закроют из-за коронавируса?
Общество
Сегодня, 14:10
В Челябинской области пациентов с диабетом возьмут под особый контроль
Новости
Сегодня, 14:06
Экономика
Центробанк подтвердил значимость Челиндбанка на рынке платежных услуг
Сегодня, 14:04
Культура
Исторический музей Челябинска подготовил для посетителей «музей на дому»
Сегодня, 13:33
Спорт
Кубок Гагарина в этом сезоне достался коронавирусу
Сегодня, 12:11
Происшествия
Подросток из Озерска пыталась разместить фейковые новости об умершем от корановируса
Сегодня, 11:29
Общество
Каждый второй челябинец не боится заразиться коронавирусом
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:29
Общество
Каждый второй челябинец не боится заразиться коронавирусом
Сегодня, 10:25
Общество
В Южно-Уральской ТПП наградили креативного дизайнера канализационных люков
Вчера, 23:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий га 26 марта
Вчера, 23:04
Общество
За сутки в России подтверждено 163 новых случая коронавируса
Вчера, 21:07
Общество
В Челябинской области откладываются свадебные торжества
Теги
Интерсвязь
коронавирус
Челябинск
ОРВИ
грипп
Карантин
эпидемия
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика