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Компания «Интерсвязь» открывает выход в высокоскоростной Интернет жителям отдаленных районов Челябинской области

Общество
Сегодня, 12:18
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Благодаря внедренной лидером телекоммуникационного рынка Южного Урала – компанией «Интерсвязь» технологии PON, доступ к высокоскоростному интернету жители отдаленных районов горно-заводской зоны Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерссвязь», в сентябре первый абонент из города Куса заключил договор на пользование услугами высокоскоростного Интернета. А уже сейчас количество кусинских клиентов стремительно растет. Технологии PON позволяют получить доступ ко всему комплексу современных сервисов связи, сохраняя при этом доступную цену.

Для любой компании устройство современных телекоммуникаций в горно-лесной местности становится настоящим испытанием. Сложный рельеф и нестабильные погодные условия в несколько раз усложняют строительные работы. При этом запрос на качественный интернет у жителей Кусы всегда был большой. Компания «Интерсвязь» приняла этот вызов. Работы по подключению города были проведены максимально быстро. Уже в июле 2020 года удалось согласовать все необходимые документы. Сейчас в Кусе установлены сотни коммутационных шкафов. Почти 60% всего частного сектора, более 100 абонентов технически готовы подключиться к сети. Высокоскоростным интернетом здесь смогут пользоваться и многочисленные гости города, входящего в состав нового туристического кластера региона. Туристы и путешественники сегодня активно пользуются современными гаджетами и онлайн-сервисами для поиска отелей, ресторанов, транспорта. Технология PON, независимо от типа местности обеспечивает высокий уровень сигнала. В случае с Кусой, которая известна не только на Южном Урале, но и во всей стране своим горнолыжным курортом и другими туристическими достопримечательностями, сервисы компании «Интерсвязь» могут стать стимулом к развитию потенциала территории.

По словам председателя совета директоров компании «Интерсвязь» Леонида Вахрамеева, продолжается целенаправленное инвестирование собственных ресурсов в развитие малых городов. Многие населённые пункты, которые имеют потенциал роста, не могут реализовать его из-за отсутствия таких распространенных благ цивилизации, как интернет. Он, в свою очередь, помогает развиваться молодому поколению, создавать современные рабочие места. Уделяя внимание деревням и сёлам, «Интерсвязь» уравнивает их возможности с жителями крупных городов.

Менее, чем за два года более 200 тысяч частных домохозяйств в 200 малых населенных пунктах регионов присутствия компании получили доступ к «всемирной паутине». Только в 2020 году оптоволокно дотянулось до ещё 52 различных посёлков, деревень и малых населенных пунктов. Технология PON активно внедряется во всех 23 городах присутствия компании «Интерсвязь» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. 

 

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