ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Компания «Ростелеком» подарила жителям Сатки «Классику на Дворцовой»

Общество
Сегодня, 16:07
Размер текста

Жители «умной» Сатки (Челябинская область) насладились уникальным оперным шоу «Классика на Дворцовой». Эксклюзивный контент впервые был продемонстрирован саткинцам в рамках торжественного открытия виртуального концертного зала.

Возможность побывать на сказочном гала-концерте жителям подарили администрация города и ведущий инфраструктурный провайдер страны - компания «Ростелеком». Ранее уникальное оперное шоу с лучшими голосами планеты, передовыми шоу-технологиями, роскошной хореографией в неповторимых архитектурных декорациях Зимнего дворца было доступно только жителям Петербурга.

Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось в детской школе искусств №1 имени Розума.

Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков отметил, что «пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни общества, однако истинное искусство вечно и продолжает быть востребованным в любом формате».

«Благодаря одноименному национальному проекту мы открыли в Сатке «Виртуальный концертный зал» вместимостью 60 мест. Новейшее современное LED-оборудование позволило добиться максимального качества отображения визуальной информации», - сказал Александр Глазков.

По словам директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаила Сергеева, Сатка - это «уникальный город Челябинской области, где умные технологии «Ростелекома» присутствуют практически во всех сферах жизни, а теперь и в культуре».

«Онлайн-проект «Классика на Дворцовой», эксклюзивными правами на показ которого обладает наша компания, лишний раз тому подтверждение. Из ежегодного массового мероприятия в Петербурге гала-концерт переродился в онлайн-проект, который мы можем дарить жителям каждого города. А если кто-то не смог прийти на концерт, можно насладиться шедеврами мировой оперы дома в видеосервисе Wink абсолютно бесплатно», - подчеркнул Михаил Сергеев.

Как сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком», на открытии виртуального концертного зала в Сатке зрители увидели гала-концерт 2019 года, в котором выступили звезды мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Мария Мудряк, американский тенор Рене Барбера, кубинка Мария Алейда, мексиканец Артуро Чакон-Крус, а также артисты балета и ведущие танцевальные коллективы России.

Завершил вечер показ видеоконцерта «Классика в честь Дворцовой -2020». В этом году из-за пандемии, которая погрузила мир в новую реальность, знаменитый концерт состоялся в онлайн-формате. В музыкальную программу вечера в исполнении солистов музыкальных театров России вошли знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.

СПРАВКА

«Классика на Дворцовой» - уникальное шоу классического искусства, аналогов которому нет в России. На протяжении семи лет концерт остается главным музыкальным событием празднования дня рождения Санкт-Петербурга.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
10.09.20 09:59
Южноуральцы смогут необычным способом поздравить свой город с Днем рождения
Спорт
10.08.20 11:25
Спорт для интеллектуалов
В Челябинской области выявили сильнейших кибератлетов в финале турнира «За Танкоград»
Экономика
05.08.20 10:04
«Ядерная» скорость
«Ростелеком» строит интернет-сеть нового поколения для жителей Снежинска
Общество
03.08.20 10:47
Гарантия от гроз и молний
«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру в Челябинской области к аномальному августу
Сегодня, 12:42
Котова потребовала ужесточить контроль за соблюдением в Челябинске масочного режима
Сегодня, 12:32
В Челябинской области отопительный сезон стартовал в 16 муниципалитетах
Сегодня, 12:04
ОНФ готовит обращение в Роспотребнадзор: «Игорь», спустись с небес
Сегодня, 11:38
Текслер: Ситуация по ковиду хоть и стабильная, контролируемая, но достаточно напряженная
Сегодня, 10:29
В Челябинске продолжают косить траву, высаживать деревья и устранять дефекты на дорогах
Сегодня, 10:27
В Челябинске школы и детские сады начали подключать к отоплению
Сегодня, 10:16
Работающие южноуральцы старше 65 лет могут продлить больничный еще на две недели
Сегодня, 09:18
ЧЭМК превратит пустырь у бассейна «Электрометаллург» в центр притяжения челябинцев
Сегодня, 01:50
В понедельник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня, 01:34
В Челябинской области простились с главой Пластовского района и в понедельник провожают в последний путь сотрудника правительства
Общество
Сегодня, 15:47
В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
Общество
Сегодня, 12:04
ОНФ готовит обращение в Роспотребнадзор: «Игорь», спустись с небес
Новости
Сегодня, 17:03
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали «героиновых» наркоманов
Сегодня, 16:10
Происшествия
Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту вырубки деревьев
Сегодня, 16:08
Происшествия
Обвиняемый в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте хотел выйти из СИЗО
Сегодня, 15:41
Происшествия
В Карталах пьяный мужчина избил полицейского, который помешал ему громить шлагбаум на железнодорожном переезде
Сегодня, 15:26
Происшествия
В вузах Челябинской области взрывчатки не найдено
Материалы рубрики
Сегодня, 15:05
Общество
Троим специалистам ГРЦ Макеева вручили государственные награды
Сегодня, 14:25
Общество
За сутки умерло три жителя с ковидом в Златоусте и Сосновском районе
Сегодня, 01:34
Общество
В Челябинской области простились с главой Пластовского района и в понедельник провожают в последний путь сотрудника правительства
Сегодня, 00:59
Общество
За двое суток умерло шесть жителей с ковидом в Челябинске и Златоусте
19.09.20 12:07
Общество
Озерская дивизия войск нацгвардии обрела новое боевое знамя
Теги
Ростелеком
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика