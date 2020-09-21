Компания «Ростелеком» подарила жителям Сатки «Классику на Дворцовой»

Жители «умной» Сатки (Челябинская область) насладились уникальным оперным шоу «Классика на Дворцовой». Эксклюзивный контент впервые был продемонстрирован саткинцам в рамках торжественного открытия виртуального концертного зала.

Возможность побывать на сказочном гала-концерте жителям подарили администрация города и ведущий инфраструктурный провайдер страны - компания «Ростелеком». Ранее уникальное оперное шоу с лучшими голосами планеты, передовыми шоу-технологиями, роскошной хореографией в неповторимых архитектурных декорациях Зимнего дворца было доступно только жителям Петербурга.

Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось в детской школе искусств №1 имени Розума.

Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков отметил, что «пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни общества, однако истинное искусство вечно и продолжает быть востребованным в любом формате».

«Благодаря одноименному национальному проекту мы открыли в Сатке «Виртуальный концертный зал» вместимостью 60 мест. Новейшее современное LED-оборудование позволило добиться максимального качества отображения визуальной информации», - сказал Александр Глазков.

По словам директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаила Сергеева, Сатка - это «уникальный город Челябинской области, где умные технологии «Ростелекома» присутствуют практически во всех сферах жизни, а теперь и в культуре».

«Онлайн-проект «Классика на Дворцовой», эксклюзивными правами на показ которого обладает наша компания, лишний раз тому подтверждение. Из ежегодного массового мероприятия в Петербурге гала-концерт переродился в онлайн-проект, который мы можем дарить жителям каждого города. А если кто-то не смог прийти на концерт, можно насладиться шедеврами мировой оперы дома в видеосервисе Wink абсолютно бесплатно», - подчеркнул Михаил Сергеев.

Как сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком», на открытии виртуального концертного зала в Сатке зрители увидели гала-концерт 2019 года, в котором выступили звезды мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Мария Мудряк, американский тенор Рене Барбера, кубинка Мария Алейда, мексиканец Артуро Чакон-Крус, а также артисты балета и ведущие танцевальные коллективы России.

Завершил вечер показ видеоконцерта «Классика в честь Дворцовой -2020». В этом году из-за пандемии, которая погрузила мир в новую реальность, знаменитый концерт состоялся в онлайн-формате. В музыкальную программу вечера в исполнении солистов музыкальных театров России вошли знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.

СПРАВКА

«Классика на Дворцовой» - уникальное шоу классического искусства, аналогов которому нет в России. На протяжении семи лет концерт остается главным музыкальным событием празднования дня рождения Санкт-Петербурга.