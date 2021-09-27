Константин Малофеев подарит Челябинской епархии «Отраду и Утешение»

Известный российский общественный деятель и меценат, основатель «Царьграда» Константин Малофеев передаст в дар Челябинской епархии уникальную икону Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение», написанную на Афоне по его заказу.

Икона представляет собой точный список чудотворного образа, хранящегося на Святой Горе Афон. Образ создан в келье Буразери. Эта обитель была основана русскими и называлась Белозёрка. Греки, которым келья принадлежит сейчас, переиначили слово на свой лад (Буразери).

Икона предназначена для строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Однако временно, до окончания строительства, она будет храниться в Свято-Симеоновском храме. Святой образ создан на средства Константина Малофеева и других благотворителей.

Как отмечают в Челябинской епархии, это уже вторая икона с Афона, которую меценат передает для строящегося Христорождественского собора. Первая (копия Иверской чудотворной иконы Божией Матери) была подарена Челябинской епархии 17 марта 2020 года.

Святой образ почетный гость православного праздника - Собора святых Челябинской митрополии, отмечаемого десятого октября, передаст лично митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию после окончания Божественной литургии, которая начнется в праздничный день в 8 часов 45 минут в Свято-Симеоновском кафедральном соборе южноуральской столицы на улице Кыштымской, 32.

В богослужении, помимо правящего архиерея, митрополита Челябинского и Миасского Алексия, примут участие архиереи соседних епархий и многочисленное духовенство Челябинской митрополии.

В 13 часов десятого октября состоится открытие памятника императору Александру Второму на Алом поле Челябинска, у храма святого благоверного князя Александра Невского.

Когда в 1881 году государь был убит, многие жители России инициировали установку памятников в его честь. Это были храмы, часовни, скульптурные изображения. В Челябинске в память об императоре воздвигли храм Александра Невского (этот святой был покровителем убитого царя). А в Златоусте Александру Второму поставили большой памятник, но после революции монумент был уничтожен.

Совсем скоро Алое поле Челябинска украсит памятник, напоминающий утраченный монумент, что был установлен в Златоусте: бронзовая фигура царя-освободителя на гранитном постаменте

«Великие реформы Александра Второго серьезно изменили облик нашего края. Теперь его память будет увековечена в центре южноуральской столицы. Выбор места обусловлен тем, что сам храм на Алом поле был построен в память о царе-освободителе после его убийства террористами», - отмечают в Челябинской епархии.

Также десятого октября в столице Южного Урала откроется второй челябинский форум Всемирного русского народного собора (ВРНС), созданного в мае 1993-го года. В четыре часа дня в актовом зале ЮУрГУ на проспекте Ленина, 76 соберутся духовенство, представители органов власти, бизнеса, общественных объединений, казачества. На встрече выступит известный российский интеллектуал, доктор социологических наук Александр Дугин. Кроме того, в рамках форума состоится презентация книги Константина Малофеева, который является заместителем главы ВРНС.

СПРАВКА

Новое торжество – Собор святых Челябинской митрополии – было включено в официальный церковный календарь в марте 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Новый праздник впервые отметили 11 октября 2020 года. Нынешнее празднование – десятого октября 2021 года – будет вторым.

День празднования Собора привязан ко дню священномученика Петра, митрополита Крутицкого, который был расстрелян десятого октября. При совпадении данного числа с воскресным днем Собор челябинских святых будет отмечаться десятого октября. Если эта дата выпадет на другой день недели, Собор челябинских святых будет отмечаться в следующее воскресенье после него.

Однако в те годы, когда десятое октября будет приходиться на среду, следующий воскресный день будет совпадать с праздником Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Поэтому в такие годы Собор святых Челябинской митрополии будет отмечаться в предшествующий десятому октября воскресный день – седьмого октября.

Так, в 2022 году память святых Челябинской митрополии будет отмечаться 16 октября, в 2023 году – 15 октября, в 2024 году – 13 октября, в 2025 году – 12 октября, в 2026 году – 11 октября, в 2027 году – 10 октября, в 2028 году – 15 октября, в 2029 году – 7 октября, в 2030 году – 13 октября, в 2031 году – 12 октября.

В Собор святых Челябинской митрополии включено шесть угодников Божиих. Все они относятся к числу новомучеников, пострадавших при советской власти и канонизированных в конце XX – начале XXI века. Четыре человека из шести пострадали от рук безбожников в ходе Гражданской войны на Урале, ещё двое – жертвы репрессий 1930-х годов.

Священномученик Пётр Беляев (1875-1918). Выпускник Владимирской духовной семинарии. Служил в Каслях с 1904 года. Преподавал Закон Божий в местной двухгодичной школе. Расстрелян красными без суда 17 июня 1918 года. Похоронен за алтарём Успенского храма Каслей.

Священномученик Павел Соколов (1874-1918). Выпускник Калужской духовной семинарии. Служил в Нязепетровске с 1900 по 1911 год. Преподавал Закон Божий в нязепетровских училищах, заведовал церковноприходскими школами. В дальнейшем служил в Тихвинском храме города Кунгура. Расстрелян большевиками в Кунгуре 20 июня 1918 года.

Священномученик Александр Миропольский (1843-1918) служил в Казанской, а с 1910 года – в Екатеринбургской епархии. В 1911-1918 служил в Успенском храме города Касли. Был известным миссионером, обратил в христианство немало татар и башкир. Убит красными в ночь на 6 июля 1918 года.

Священномученик Пётр Смородинцев (1866-1918). Из семьи священнослужителя. Много лет служил псаломщиком и диаконом, священником стал в 42 года. В 1908-1918 служил в селе Юшково нынешнего Каслинского района Челябинской области. После прихода красных был арестован и расстрелян вместе с протоиереем Александром Миропольским. Похоронен за алтарём Успенского храма Каслей.

Священномученик Пётр Крутицкий (1862-1937). В миру – Петр Федорович Полянский. До революции трудился на различных церковно-административных должностях, сан принял только в 1920 году. Один из сподвижников Патриарха Тихона. После его смерти стал Патриаршим Местоблюстителем. В декабре 1925 года был арестован, остаток жизни провёл в ссылках и тюрьмах. Находился в Челябинской пересыльной тюрьме. В 30-х годах содержался в Верхнеуральской тюрьме. Расстрелян десятого октября 1937 года.

Мученица Параскева Кочнева (1890-1939). Прасковья Степановна Кочнева родилась в семье крестьянина в селе Кочневе (нынешний Уйский район Челябинской области). В годы гонений была членом «двадцатки» Александро-Невского храма в Миассе, пыталась предотвратить его закрытие. На редкость мужественно отстаивала свое право исповедовать православную веру. В 1937 году приехала в Москву из города Миасса, чтобы ходатайствовать о назначении в храм священника взамен арестованного. Подала жалобу во ВЦИК и побывала на приёме у Патриаршего Местоблюстителя - митрополита Сергия (Страгородского). Пыталась уехать домой, но на Казанском вокзале была арестована. Получила десять лет лагерей. Скончалась в Байкало-Амурском лагере от тяжёлой травмы 8 апреля 1939 года.