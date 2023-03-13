Консультация юриста: когда на командировку необходимо согласие сотрудника

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Я вышла на работу из отпуска по уходу за ребенком – сыну 2 года. Сейчас работодатель уведомил о том, что меня направляют в командировку на 3 дня. Имеет ли он право отправить меня в командировку?

– Только при наличии письменного согласия сотрудницы, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, работодатель вправе направить ее в командировку или привлечь к сверхурочной работе. А также к работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

ВАЖНО! Сотрудницам не должно быть это запрещено в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 259 Трудового кодекса РФ).

С правом отказаться от направления в служебную командировку, от сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщины с детьми в возрасте до 3 лет должны быть ознакомлены в письменной форме.

Кстати, работодатель обязан брать согласие на командировку ещё и у следующих категорий работников:

инвалидов при условии, что командировка не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

родителей-одиночек, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет, опекунов детей указанного возраста, других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет без матери или отца;

родителей, воспитывающих детей-инвалидов;

работников, ухаживающим за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;

родителей ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом, призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

работников, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, если младшему из них не исполнилось 14 лет.

Никаких санкций при отказе от командировки быть не должно. То есть работника не могут за это депремировать или уволить.

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