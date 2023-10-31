Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?

В последнее время часто встречается ситуация, когда работник выходит на подработку к своему работодателю. При этом работодатель документально это никак не оформляет, а оплату производит исходя из размера смены либо тарифа (а то и меньше). На горячую линию поступают жалобы на то, что работник отработал дополнительные смены, а зарплата совсем не изменилась.

На вопрос, можно ли выходить на подработку к своему работодателю и как это должно оплачиваться, отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова:

- Что такое подработка? Фактически это совмещение или совместительство.

Совмещение – выполнение дополнительных обязанностей во время работы.

Совместительство – дополнительная работа, которая выполняется в свободный от основного рабочего времени период.

Любую дополнительную работу, в том числе у своего работодателя, нужно оформлять документально (приказ, договор, соглашение).

Многие считают, что выход на дополнительные смены является сверхурочной работой, которая должна оплачиваться в двойном размере, но на самом деле ситуация неоднозначна.

Если работодатель предложил работнику выйти на дополнительную смену, но при этом не оформляет приказ о привлечении работника к сверхурочной работе, фактически это будет считаться выходом на работу:

- по собственной инициативе (своим свободным временем работник может распоряжаться как угодно, в том числе работать по совместительству);

- либо по соглашению сторон, но и в этом случае нужно заключить договор, в котором будут прописаны условия оплаты, время выхода, объем работы.

Сотруднику, не оформившему документы на выполнение дополнительных работ, будет сложно доказать факт ее выполнения и, соответственно, обосновать размер ожидаемого вознаграждения.

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