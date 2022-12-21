21.12.2022
Госдума приняла закон о биометрии в окончательном чтении
21.12.2022
Консультация юриста: Неиспользованный отпуск «не сгорает»
21.12.2022
«Хагги Вагги» таит в себе «фенольную опасность»
21.12.2022
РМК подвела итоги юбилейного сезона «Медной лиги КВН»
21.12.2022
Отделение ЧОКБ, где ставили на ноги Юрия Никулина, отмечает 50-летие
21.12.2022
Алексей Текслер отметил заслуги Леонида Радюкевича перед Челябинской областью
Консультация юриста: Неиспользованный отпуск «не сгорает»
На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова
15.12.2022
Консультация юриста: ночные смены для беременной
13.12.2022
Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат
10.12.2022
Консультация юриста: молоко за вредность
08.12.2022
Теплые вещи мобилизованным землякам отправили профсоюзы Челябинской области
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022