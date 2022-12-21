Консультация юриста: Неиспользованный отпуск «не сгорает»

- Могут ли «сгореть» дни отпуска, если их не использовать в течение года?

– Нет, не могут. За работниками сохраняется право на использование всех полагающихся ежегодных оплачиваемых отпусков. Если дни отпуска не использовались в течение года – они должны быть перенесены на следующий.

Трудовой кодекс РФ запрещает не предоставлять работнику отпуск в течение 2-х лет (ТК РФ Статья 122). И одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ТК РФ Статья 125). Но сгорание оставшихся дней отпуска Трудовой кодекс не предусматривает. Также согласно ТК при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ч. 1 ст. 127 ТК РФ), что также означает - остаток отпуска обнулиться не может.



Специалисты Роструда также придерживаются позиции, согласно которой неиспользованные отпуска не «сгорают» и работодатели обязаны предоставить работнику все накопленные отпуска.



Тем не менее, многих сбивает с толку ратифицированная Федеральным законом Конвенция Международной организации труда № 132. Она предусматривает, что часть ежегодного отпуска – как минимум две недели непрерывного отдыха – должна быть использована в течение одного года. А остальной отпуск – не позднее чем в течение восемнадцати месяцев с конца того года, за который предоставляется отпуск. Однако из данной нормы не следует, что если работник не воспользуется своим правом на отпуск, то он лишится этого отпуска.

Таким образом, считаем, что неиспользованные работником отпуска не «сгорают», и у работника есть право перенести неиспользованный отпуск на следующий год, либо при увольнении получить соответствующую компенсацию.

Получить консультацию юриста:

263-14-83,

Viber, WhatsApp, Telegram: 8-909-085-09-77