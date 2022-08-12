Копейский отдел МВД возглавил подполковник Василий Горохов

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков с рабочим визитом посетил Копейск, где провел совещание в местном отделе полиции, на котором представил личному составу нового руководителя – подполковника полиции Василия Горохова.

Главный полицейский Южного Урала охарактеризовал Василия Горохова как грамотного руководителя, весь служебный путь которого связан непосредственно с копейским отделом органов внутренних дел, где он начал службу в 2004 году, прошел все ступени службы.

На данный момент у Василия Горохова почти 20-летний опыт оперативной работы. В 2015 году он был назначен заместителем начальника копейской полиции, а с начала 2021-го возглавлял отдел полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску.

Михаил Скоков подчеркнул, что авторитет, который завоевал новый руководитель среди коллег в копейской полиции, его знание особенностей оперативной обстановки на вверенной территории были одними из определяющих факторов при принятии решения о его назначении.

Одной из приоритетных задач для подполковника полиции Василия Горохова станет сохранение коллектива и укрепления кадрового состава копейского ОМВД энергичными профессионалами, имеющими желание служить на благо общества.

«Верю, что возглавляемый Василием Гороховым коллектив способен выполнить все поставленные задачи по борьбе с преступностью и обеспечению правопорядка. Но главным критерием оценки нашей работы должно оставаться доверие граждан. Это возможно, если люди будут довольны работой органов внутренних дел и гордиться своей полицией», – напутствовал начальника ОМВД Михаил Скоков.

Василий Горохов в ответном слове заверил, что приложит все силы, знания и опыт, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное ему. Он также выразил уверенность, что для обеспечения безопасности местных жителей и гостей города будет продолжено тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами, а также городскими общественными организациями.

В ходе дальнейшего совещания главным полицейским области были рассмотрены наиболее важные вопросы осуществления оперативно-служебной деятельности на территории Копейского городского округа, поставлены задачи обеспечения принципа неотвратимости наказания, создания безопасных условий для проживания граждан.

Михаил Скоков отметил, что необходимо выстраивать как продуктивную работу в борьбе с преступностью, так и в сфере профилактики, задействуя весь имеющийся потенциал. Жители и гости города должны чувствовать себя защищенными и доверять сотрудникам полиции, подчеркнул руководитель регионального полицейского главка.

Завершая мероприятие, Михаил Скоков поблагодарил личный состав отдела полиции за службу и вручил отличившимся сотрудникам грамоты и благодарности.