Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»

Студентки Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПИТ) приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем».

Акция приурочена ко Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны – 19-му апреля, рассказала советник по воспитанию и связям с детскими общественными объединениями Коркинского филиала ЧГКИПиТ Галина Стеканова.

Юлия Лобашева и Виктория Надфуллина выразительно прочитали пронзительные стихотворения на эту тему, внеся свой вклад в сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их приспешников в отношении мирных советских граждан, в том числе детей, на оккупированных фашистами территориях.

Смонтировала видеоролики студентка группы Б-166 Дарья Скачкова.