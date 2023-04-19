19.04.2023
Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»
19.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)
19.04.2023
Полицейскими Еткуля задержана «закладчица» героина и методона
19.04.2023
В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут
19.04.2023
В Челябинске открылся Центр гиревого спорта
19.04.2023
Челябинск станет точкой притяжения гармонистов всего Уральского федерального округа
Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»
Акция приурочена ко Дню памяти о геноциде советского народа нацистами
18.04.2023
Доброта спасет мир: преподаватели и студенты из Коркино пришли на помощь приюту для собак «Я живой!»
12.04.2023
Коркинские студенты вместе со всей страной отмечают 200-летие со дня рождения Александра Островского
16.02.2023
«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах
31.01.2023
Коркинские студенты через песни и танцы рассказали об избранной стезе
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023