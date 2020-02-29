Коронавирус у жительницы Розы в Челябинской области не подтвержден

У жительницы Розинского городского поселения (Коркинский район, Челябинская область), прилетевшей из Рима (Италия), не подтвердилась коронавирусная инфекция (COVID-19).

Напомним, жительница поселка Роза была госпитализирована сегодня, 29 февраля, с подозрением на коронавирус.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» глава Коркинского района Наталья Лощинина, прилетевшая из Италии жительница поселка Роза 1992 года рождения прилетела 27 февраля в 12асов 15 минут поступила в инфекционное отделение поселка Роза с симптомами вирусной инфекции - боль в горле, кашель, повышение температуры тела до 37 градусов. В этот же день врачи передали информацию в Роспотребнадзор Коркино.

На следующий день, 28 февраля, в 12 часов 56 минут женщина была транспортирована из инфекционного отделения поселка Роза в инфекционное отделение Еманжелинска с подозрением на короновирус. Сообщение об этом факте от фельдшера скорой медицинской помощи Коркино поступило 29 февраля в 5 часов 26 минут утра. У пациентки взяты все необходимые анализы. На данный момент ей поставлен диагноз острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Сегодня в 19 часов 20 минут был получен результат анализов: коронавирус не подтвержден.