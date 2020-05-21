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Корпоративный конкурс «Лучшие представители рабочих профессий 2020» стартовал на ЧЦЗ

Общество
Сегодня, 10:51

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе стартовал ежегодный корпоративный конкурс «Лучшие представители рабочих профессий 2020».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», этот конкурс проводится уже более десяти лет и неизменно пользуется высокой популярностью среди рабочих. Причина этого не только в престижности участия, но и в том, что награда за победу в персональной номинации составляет весьма весомую сумму. Прием заявок на участие продлится до 15 июня.
По словам директора по административным и общим вопросам ПАО «ЧЦЗ» Константина Розенберга, в первые годы проведения корпоративного конкурса возникали некоторые сложности, связанные с тем, что на предприятии практически нет одинаковых профессий и рабочих мест. К примеру, есть профессия аппаратчика, но его функционал и обязанности в гидрометаллургическом цехе будут абсолютно иными, чем в выщелачивательном. Или слесарь-ремонтник: в сернокислотном цехе он столкнется с одним оборудованием, а в комплексе электролиза цинка — с совершенно другим. Тогда и пришло понимание, что оценивать надо людей на их конкретных рабочих местах и то, как они справляются со своими обязанностями, а не искать лучших среди представителей одной профессии. Так появились номинации «Традиции и авторитет», «Лучший молодой рабочий», «Настоящий профессионал», «Лучший наставник». Позднее к ним добавились номинации «Лучший мастер» и «Лучший рационализатор».

Основные критерии для оценки участников остаются неизменными из года в год. К ним относятся производственные показатели, отсутствие брака и сбоев в рабочем процессе, сложность задач, решаемых конкурсантом на производстве, наличие рационализаторских предложений, разнообразие методов приемов и технологий, эффективность деятельности, оценка кандидата руководством и коллегами, а также участие в общественной жизни завода.

 

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Теги
Челябинский цинковый завод
ЧЦЗ
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