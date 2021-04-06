#Космоснаш! Космические выставки в Историческом музее вдохновят молодых сделать звезды ближе

Вчера, 5 апреля, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала открылись две выставки, приуроченные к 60-летию первого полета человека в космос. В холле западной башни — «Время первых». А в музейном дебаркадере — «Космическая одиссея».

Директор Исторического музея Владимир Богдановский в своем приветственном слове отметил, что музей впервые проводит настолько масштабные выставки, посвященные космонавтике.



— Казалось бы, у нас не так много предметов соответствующей тематики, но тем не менее выставки состоялись. И за это надо сказать спасибо нашим давним партнерам: Государственному ракетному центру, аэрокосмическому факультету ЮУрГУ и Уральскому авиационному поисково-спасательному центру, — отметил Владимир Иванович.





Благодаря им на выставках можно увидеть такие предметы, как скафандр космонавта «Сокол», двигатели ракет и космических кораблей, макеты ракет-носителей (в том числе многоразовой ракеты будущего «Корона»), побывавший на орбите космический аппарат и капсулу космического корабля «Союз».



Видеоприветствие к землякам-челябинцам по случаю открытия выставок записал космонавт Михаил Корниенко. Он подчеркнул, что 60-летие первого полета человека в космос — не только российский, но и международный праздник.

«Когда я был в центре подготовки астронавтов в Хьюстоне, то первое, что я там увидел, — это бюст Юрия Алексеевича Гагарина. То есть это праздник, признанный всем миром. С чем я вас и поздравляю, — сказал Михаил Борисович.



Со словами благодарности к коллективу музея за организацию выставок «Время первых» и «Космическая одиссея» обратился ведущий специалист Государственного ракетного центра Александр Слета:

«Сюда придет молодое поколение, увидит прошлое, настоящее и возможное будущее космонавтики и получит такой же импульс, какой в свое время получило поколение Юрия Гагарина в своем желании работать на этом поприще и сделать звезды еще ближе», - сказал он.