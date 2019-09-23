Котова поручила Алейникову следить за работой новых автобусов

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову в течение предстоящего месяца проанализировать работу новых низкопольных автобусов.

В настоящая время 11 «зеленых» (этот цвет выбрали горожане, проголосовав за него на площадке «Активный житель 74) уже работает на 64-м маршруте. В ближайшее время ожидается выход на линию еще шести машин из 17-ти закупленных в первой партии (до конца года муниципалитет должен приобрести еще 49 единиц пассажирского транспорта).

Сегодня, 23-го сентября, на совещании в городской администрации Владимир Алейников доложил, что впечатления от новых автобусов у челябинцев самые благоприятные – по его словам, члены рабочей группы в минувшие выходные убедились в этом лично, покатавшись по 64-му маршруту.

Наталья Котова отметила, что в двадцатых числах октября ждет от Алейникова доклада о результатах работы низкопольного транспорта за месяц, чтобы понимать, насколько изменился (и изменился ли) пассажиропоток, возросла ли собираемость платы за проезд, нужно ли увеличить число машин на данном маршруте в часы пик.

«Наша цель - посмотреть, удалось ли за счет новых транспортных средств привлечь большее число пассажиров. По мнению специалистов, которые отслеживают ситуацию, в часы пик можно было бы выпускать на 64-й маршрут больше автобусов. Через месяц мы проведем совещание и посмотрим, каких результатов удалось добиться благодаря приобретению транспорта. В этом году нам предстоит покупать следующие партии автобусов - к этому моменту должны четко понимать, как правильно организовать их работу», - подчеркнула Наталья Котова.

Она также поручила Владимиру Алейникову начать переговоры с провайдерами – обещанный вай-фай в новых автобусах еще не работает.