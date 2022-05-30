Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова поручила подчиненным отреагировать на жалобы горожан на огромные лужи в районе набережной возле Краеведческого музея и в районе «Мегаполиса».

Такое поручение Наталья Котова дала сегодня, 30 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Поступают жалобы от жителей. Из-за подтопления там невозможно пройти. Решите эту проблему. Также есть вопросы к работе к работе дождеприемников, дожди будут продолжаться», - сказала Котова.

Котова обратила внимание только на центре города, а в районах точно такая же проблема. Может стоит дать поручение заняться не только центральными улицами города.

«В Ленинском районе в районе Меридиана из-за дождя вообще невозможно было пройти по дорогам. Они превратились в озеро. На местном рынке продавцы не могли выйти из киосков. Воды было по колено. Во дворах такая же ситуация. Как власти Челябинска принимают работы у подрядчиков, которые укладывают асфальт? Ведь проблема не только в неработающей ливневке, а в том, как делаются работы. Если бы был выровен уровень при укладке асфальта, то такой проблемы не было бы», - говорит жительница Челябинска Светлана Овчинникова.

Дожди в Челябинске в ближайшую неделю продолжаться. Закупайтесь резиновыми сапогами, горожане.