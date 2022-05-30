30.05.2022
Предпринимателям предлагают более активно использовать «сервис жалоб» на портале Госуслуг
30.05.2022
Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска
30.05.2022
Странные медкарты детей нашли на базе Красного Креста в Мариуполе
30.05.2022
Следующей зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум
30.05.2022
Умные фонари «Ростелекома» помогли Южному Уралу сэкономить миллионы киловатт электроэнергии
30.05.2022
СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска
Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска
23.05.2022
«Ночь музеев» на Аркаиме привела в заповедник полторы тысячи туристов
27.04.2022
За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое
18.02.2022
За сутки заболело ковидом чуть более четырех тысяч южноуральцев, умерло 19
08.02.2022
«Сферум» приглашает школьников к созданию стикерпаков для чатов
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022