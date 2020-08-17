Котова поставила задачу закончить подготовку к отопительному сезону до конца августа

Глава Челябинска Наталья Котова поставила задачу подчиненным приложить все усилия для того, чтобы все работы по подготовке к отопительному сезону были закончены до 31 августа.

Об этом Наталья Котова сказала сегодня, 17 августа на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«К 31 августа по подготовке к отопительному сезону максимально все работы должны быть выполнены. По работе поставщиков тепла, если есть какие-то вопросы, то я готова к диалогу. Ремонт и замена бойлеров также должна пройти в установленные сроки. Работайте с собственниками жилья. Главы районов помогайте, если нужно подключиться», - сказала Наталья Котова.

Напомним, в Челябинске сейчас завершается пятый этап опрессовок. Он продлится до 25 августа. Горячая вода отключена в 671 жилом доме, 41 детском саду, 44 учебных и 28 лечебных учреждениях.

Специалистами проволятся гидравлические испытания тепловых сетей. Это необходимо, чтобы выявить признаки повреждений, течи или запотевания в сварных швах, основном металле, в корпусах и сальниках арматуры и других элементах трубопроводов.

Представители управляющих компаний промывают оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов, проводят осмотр общедомового имущества и тепловых коммуникаций, чтобы обнаружить и устранить скрытые дефекты на внутридомовых системах дома.