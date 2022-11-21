21.11.2022
Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка
21.11.2022
Енот из Херсона за выходные набрал больше 40 тысяч подписчиков
21.11.2022
Павел Шиляев лично презентовал гостям ММК «Открытую металлургию»
21.11.2022
Котова потребовала определиться с местами продаж елок и пихт
21.11.2022
Почти на миллион рублей оштрафованы подрядчики Челябинска за плохую уборку снега
21.11.2022
Главный ледовый городок Челябинска начнут возводить через неделю
Котова потребовала определиться с местами продаж елок и пихт
Челябинск готовится к елочной торговле
21.11.2022
Главный ледовый городок Челябинска начнут возводить через неделю
18.11.2022
В Челябинской области увеличат финансирование новогодней акции
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
30.05.2022
Следующей зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022