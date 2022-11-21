Котова потребовала определиться с местами продаж елок и пихт

Глава Челябинска попросила подчиненных заранее определиться с местами продаж хвойных деревьев. Согласовать их со всеми необходимыми структурами и ознакомить их с бизнесменами.

Об этом глава города сказала сегодня, 21 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«По местам расположения елочных базаров нужно определиться уже сейчас, чтобы в декабре они начали свою работу», - отметила Наталья Котова.

Администрации районов должны определить площадки для организации торговли хвойными деревьями. Все карты с предполагаемыми местами торговли сначала согласуют в мэрии города, а затем их представят для ознакомления бизнесменам.

Все места легальной торговли оборудованы в соответствии с утвержденной схемой, а также обеспечено санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50 метров и своевременный вывоз мусора. За несанкционированную торговлю предусмотрен административный штрафа для граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Учитывая то, что, в основном, привлечь внимание к хвойным деревьям и, соответственно, продать их побольше (да побыстрее), продавцы новогодних растений размещают их на самых видных местах – перекрестках. Такое размещение хвойных деревьев закрывает обзор для участников дорожного движения - водители не видят пешеходов, приближающихся к проезжей части, деревья закрывают обзор дорожных знаков и светофоров. Поэтому места торговли также будут согласовываться с ГИБДД.