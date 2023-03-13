Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега

Глава Челябинска дала поручение провести работу с управляющими компаниями и проверить козырьки жилых домов на наличие наледи и снега.

Об этом градоначальница сказала сегодня, 13 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Управляющие компании должны проверить все козырьки жилых домов, не дожидаясь обращения людей. Человек выходит из дома, и он не поднимает голову, не видит, что сверху нависает снег и ему грозит опасность», - сказала Наталья Котова.

Напомним, в Челябинской области в течение одних суток произошло два случая падения наледи с крыш зданий на несовершеннолетних.

Десятого марта, вечером в селе Фершампенуаз Нагайбакского района с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» упал кусок льда на 12-летнего мальчика. Ребенка спасти не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Магнитогорске глыба льда обрушилась на десятилетнего школьника, который возвращался домой.

Губернатор Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов провести служебные проверки по данным фактам, а также поручил мэрам и коммунальным службам обследовать все кровли.

В связи с перепадами температур возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. При обнаружении опасных мест обходите их стороной и сообщите диспетчеру УЖКХ города по тел. 263-21-21 (или в управляющую компанию данного дома). Телефон экстренных служб 112.