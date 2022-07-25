Котова: Разберитесь с теми, кто покупает вторсырье. Те, кто сдают, деньги пропивают на детских площадках

Жители Челябинска жалуются на то, что в городе продолжают возникать новые пункты приема металлолома. Поток людей, ведущих асоциальный образ жизни, туда не прекращается. Они получают деньги за сдачу вторсырья, а потом покупают алкоголь и устраивают посиделки на детских площадках.

Речь об этом зашла сегодня, 25 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Стали поступать жалобы от населения. На улице Каслинской, 5 и Овчинникова, 6 действуют пункты приема вторсырья. Туда приходят определенные лица сдают вторсырье, потом идут на вырученные деньги покупают спиртное и располагаются на детских площадках и там распивают его. Привлекайте полицию, если нужно, комитет по управлению имуществом, проверяйте точки приема. Если есть нарушения, то демонтируйте их», - сказала Наталья Котова.

Напомним, ранее в Челябинске по поручению главного полицейского Южного Урала активизировались рейды по пунктам приема металлолома. Михаил Скоков отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, руководствуясь принципом «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла их совершенно не интересует. Своими действиями организаторы незаконных точек металлоприема покрывают преступников. Ущерб от их действий может оказаться весьма ощутимым.

Кстати, на днях челябинские полицейские пресекли нелегальную деятельность пункта приема металлолома в Тракторозаводском районе. Изъято 77 килограммов алюминия.

Добавим, что реализация металлолома – это вид деятельности, требующий получения специального разрешения. Оформить его могут только предприниматели и юридические лица, прошедшие государственную регистрацию. За нелегальный оборот черного и цветного металлолома действующее законодательство предусматривает ответственность.

За нелегальный оборот черного и цветного лома предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Санкции для физических лиц составляют от полутора до восьми тысяч рублей, для должностных лиц от трех до десяти тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.