Котова устроила головомойку своему заму за мусор в городе

Глава Челябинска Наталья Котова вновь осталась недовольна уборкой мусора в городе. Она возмутилась тем, что видит мало так называемых «ручных» рабочих, зато она заметила много мусора. «Краснеть» пришлось ее заместителю по дорожному хозяйству Максиму Куляшову.

Сегодня, 30 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации города глава Челябинска Наталья Котова снова подняла вопрос о том, сколько рабочих выходят на уборку мусора.

«Выходит порядка 400 рабочих. Бывают срывы, не все выходят ночью и не так интенсивно они работают днем из-за жары. Но количество рабочих увеличено. Мы держим на контроле эти показатели», - сказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Я в выходные ездила и в одном и том же месте вижу мусор и бутылки, которые не убираются. Вы как контролируете эти показатели? Из кабинета? Есть кураторы этих работ?», - спросила Котова.

«Есть», - ответил Куляшов.

«Вот пусть они выходят и работают. Я же говорила, что рабочие должны выходять в пять или шесть утра, чтобы к тому времени, когда люди выходят из дома, чтобы ехать на работу, город уже был чистым. Перестройте работу, пока она неэффективна. В Челябинске должно быть чисто», - распорядилась Наталья Котова.

Она потребовала от своего заместителя по дорожному хозяйству Максима Куляшова разобраться с подрядчиками.

Напомним, ранее глава города была возмущена тем, что урны, установленные на остановках общественного транспорта, переполнены мусором. Котова дала поручение исправить и эту ситуацию.