Котова осталась недовольна уборкой мусора в городе

Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна уборкой мусора с городских дорог. Она потребовала от своего заместителя по дорожному хозяйству Максима Куляшова разобраться с подрядчиками.

Сегодня, 23 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации города Максим Куляшов доложил, что в среднем для уборки мусора на дороги выводится около 400 работников. 60 из них – это так называемые «ручники». Они работают в ночное время.

«Если вести речь об уборке мусора, который находится между тротуарами и проезжей частью, в Курчатовском и Калининском районах столько рабочих! А вот мусор видела. Прорабатывайте этот вопрос с подрядными организациями. Пусть рабочие выходят в пять или шесть утра, чтобы к тому времени, когда люди выходят из дома, чтобы ехать на работу, город уже был чистым», - сказала Наталья Котова.

Также глава города возмутилась тем, что в урны, установленные на остановках общественного транспорта, переполнены мусором. Котова дала поручение исправить и эту ситуацию.