Ковид изолирует все больше школьников в Челябинской области

В Челябинской области сохраняется рост числа классов в школах и групп в детских садах, изолированных после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 13 школах городов Снежинск, Южноуральск, Трехгорный, а также Октябрьского района 51 класс не обучается в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. Накануне из-за ковида обучались на дому ученики 36 классов в 16 школах городов Снежинск, Озерск, Южноуральск, Трехгорный, Карталинского, Октябрьского и Варненского муниципальных районов.

В детских садах осталось прежним число групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом – 26 групп в 22 детсадах.

Не изменилось и количество классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«В области 232 класса в 103 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки.

Осталось прежним и число учебных заведений, полностью закрытых по ОРВИ из-за большого числа заболевших учащихся. «Две сельские школы в Красноармейском и Троицком районе закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции», - уточнили в ведомстве.

А вот количество детсадов, находящихся на карантине по ОРВИ, выросло. «По причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находится одна группа. Полностью на карантин по ОРВИ закрыты три дошкольных образовательных учреждения в Аргаяшском и Каслинском районах», - уточнили в минобрнауки. Днем ранее - три группы и два детских сада в Каслинском районе.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 149 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.