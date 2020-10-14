ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ковидный госпиталь в Коркино активно заполняется

Общество
Сегодня, 13:10
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Госпитальная база по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, открытая на базе роддома в Коркино (Челябинская область), за несколько дней работы заполнена уже наполовину. Прием пациентов продолжается.

«В связи с ростом сезонных инфекций - ОРВИ, грипп, а также коронавирусная инфекция - госпиталь в настоящее время заполнен почти наполовину, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Коркинского муниципального района. - Идёт постоянная работа по приему новых пациентов, выписке, наблюдению».

Напомним, госпитальная база в Коркино на 100 человек была открыта девятого октября. В коркинский роддом госпитализируют среднетяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусом. В ковидном госпитале работают врачи из коркинского роддома.

На прошлой неделе также было принято решение о перепрофилировании роддома в Златоусте. Но оно вызвало недовольство среди жителей и медработников округа.

В Коркино никаких открытых протестных настроений не наблюдалось. В администрации отмечают, что к ним поступали лишь единичные вопросы, по которым сразу были даны разъяснения. «Жители и медицинский персонал четко понимают с чем связаны необходимость открыть госпитальную базу и базу по долечиванию в нашем районе, - заверяют в мэрии района. - Коркинцы благодарны врачам за работу и оказание помощи! А обеспечение баз всеми техническими и лекарственными препаратами идёт пациентам только на пользу».

Врачи женской консультации продолжают принимать пациентов в штатном режиме, но пока в других помещениях - на первом этаже в кабинетах терапевтического корпуса.

После стабилизации состояния пациентов из коркинского госпиталя будут отправлять в больницу поселка Роза, где открыта база по долечиванию на 50 мест.

В комментариях жители Коркино недоумевают, почему было принято решение перепрофилировать под ковидный госпиталь именно роддом. Рядом стоит пустующий терапевтический корпус. Правда, в терапии пришлось бы в срочном порядке делать ремонт. Но читательница уверена, что при желании его могли бы сделать за очень короткие сроки. Пока ответ на этот вопрос от властей не получен.

Есть много вопросов и по организации долечивания. Жительница Коркино, переболевшая ковидом и лечившаяся в челябинской больнице, по возвращении домой столкнулась с множеством проблем при выполнении рекомендаций областных докторов. Врач на дом приходит не в день вызова (а надо продлять больничный), на учет к пульмонологу не встать (коркинцы и розинцы понимают, о чем речь, заверяет жительница), направление на повторное КТ не получить (очередь на два месяца). «Ни специалистов, ни лекарств, ни аппаратуры. А если говорить о времени и возможной реабилитации, то только по телевидению узнаю, что в Чебаркуле подготовлена здравница для реабилитации ковидников, но местные против из-за боязни заразиться. Кто же будет там реабилитироваться?», - задается вопросом женщина. Но и на него пока ответа нет.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 12:27
В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются три школы и 211 классов
Общество
Сегодня, 12:08
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Усть-Катаве, Сатке, Южноуральске и Челябинске
Общество
Сегодня, 11:48
Информация о смертях от COVID-19 в колонии Копейска не соответствует действительности
Общество
Сегодня, 11:32
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида
Сегодня, 11:19
Уникальный курс по навыкам безопасности проводят в Челябинске для учеников инклюзивной школы
Сегодня, 10:34
Умные технологии «Интерсвязи» стали доступны жителям частного сектора
Сегодня, 10:14
Ирина Гехт – о плюсах, минусах и перспективах дистанционного обучения в школах
Сегодня, 09:37
Новая инфекционка позволит решить часть проблем
Вчера, 23:55
Анонсы событий и мероприятий на 14 октября
Вчера, 22:32
В среду – Покров Пресвятой Богородицы
Вчера, 16:54
Коллектив ММК поздравил Виктора Рашникова с днем рождения
Вчера, 15:39
Отряд южноуральских спасателей пополнится новыми специалистами по газоспасательным работам
Вчера, 14:55
Безопасность и качество челябинских дорог оценил главный федеральный инспектор региона
Вчера, 13:53
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Еткуле, Златоусте, Копейске, Магнитогорске, Пласте и Челябинске
Общество
Сегодня, 11:35
Мнение жителей не услышали
Вопрос об открытии двустороннего движения на улицах Советской и Пушкина в Челябинске остался открытым
Среда обитания
Сегодня, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 12:47
Происшествия
В администрацию Копейска наведались силовики
Сегодня, 12:33
Федерация
В Госдуме предложили установить онлайн-контроль за владельцами оружия
Сегодня, 12:30
Среда обитания
Ученые Челябинска и Тюмени исследовали воды и леса Таганая
Сегодня, 12:08
Общество
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Усть-Катаве, Сатке, Южноуральске и Челябинске
Сегодня, 11:19
Общество
Уникальный курс по навыкам безопасности проводят в Челябинске для учеников инклюзивной школы
Материалы рубрики
Сегодня, 12:08
Общество
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Усть-Катаве, Сатке, Южноуральске и Челябинске
Сегодня, 11:19
Общество
Уникальный курс по навыкам безопасности проводят в Челябинске для учеников инклюзивной школы
Сегодня, 10:34
Общество
Умные технологии «Интерсвязи» стали доступны жителям частного сектора
Вчера, 23:55
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14 октября
Вчера, 16:54
Общество
Коллектив ММК поздравил Виктора Рашникова с днем рождения
Теги
коронавирус
Коркино
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика