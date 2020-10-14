Ковидный госпиталь в Коркино активно заполняется

Госпитальная база по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, открытая на базе роддома в Коркино (Челябинская область), за несколько дней работы заполнена уже наполовину. Прием пациентов продолжается.

«В связи с ростом сезонных инфекций - ОРВИ, грипп, а также коронавирусная инфекция - госпиталь в настоящее время заполнен почти наполовину, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Коркинского муниципального района. - Идёт постоянная работа по приему новых пациентов, выписке, наблюдению».

Напомним, госпитальная база в Коркино на 100 человек была открыта девятого октября. В коркинский роддом госпитализируют среднетяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусом. В ковидном госпитале работают врачи из коркинского роддома.

На прошлой неделе также было принято решение о перепрофилировании роддома в Златоусте. Но оно вызвало недовольство среди жителей и медработников округа.

В Коркино никаких открытых протестных настроений не наблюдалось. В администрации отмечают, что к ним поступали лишь единичные вопросы, по которым сразу были даны разъяснения. «Жители и медицинский персонал четко понимают с чем связаны необходимость открыть госпитальную базу и базу по долечиванию в нашем районе, - заверяют в мэрии района. - Коркинцы благодарны врачам за работу и оказание помощи! А обеспечение баз всеми техническими и лекарственными препаратами идёт пациентам только на пользу».

Врачи женской консультации продолжают принимать пациентов в штатном режиме, но пока в других помещениях - на первом этаже в кабинетах терапевтического корпуса.

После стабилизации состояния пациентов из коркинского госпиталя будут отправлять в больницу поселка Роза, где открыта база по долечиванию на 50 мест.

В комментариях жители Коркино недоумевают, почему было принято решение перепрофилировать под ковидный госпиталь именно роддом. Рядом стоит пустующий терапевтический корпус. Правда, в терапии пришлось бы в срочном порядке делать ремонт. Но читательница уверена, что при желании его могли бы сделать за очень короткие сроки. Пока ответ на этот вопрос от властей не получен.

Есть много вопросов и по организации долечивания. Жительница Коркино, переболевшая ковидом и лечившаяся в челябинской больнице, по возвращении домой столкнулась с множеством проблем при выполнении рекомендаций областных докторов. Врач на дом приходит не в день вызова (а надо продлять больничный), на учет к пульмонологу не встать (коркинцы и розинцы понимают, о чем речь, заверяет жительница), направление на повторное КТ не получить (очередь на два месяца). «Ни специалистов, ни лекарств, ни аппаратуры. А если говорить о времени и возможной реабилитации, то только по телевидению узнаю, что в Чебаркуле подготовлена здравница для реабилитации ковидников, но местные против из-за боязни заразиться. Кто же будет там реабилитироваться?», - задается вопросом женщина. Но и на него пока ответа нет.