Крыша старинного храма в Нязепетровске нуждается в срочной реставрации

Неравнодушных жителей Челябинской области просят помочь отреставрировать старинный храм в Нязепетровске

Православный храм в честь святых апостолов Петра и Павла появился в Нязепетровске с момента основания поселения – 1744 года. Сначала он был деревянный, с 1866 года – двухэтажный каменный.

Как сообщили в митрополии, в советское время колокольню храма (была высотой в 46 метров) и центральный купол разрушили. Крышу сравняли, а в здании церкви открыли кинотеатр.

Местный краевед, Владимир Бычков вспоминает, что в 1991 году храм решили вернуть Православной Церкви. Жители Нязепетровска тогда стали приносить в храм иконы, которые хранились в их семьях много лет, а еще люди начали массово принимать Святое Крещение.

До сих пор храм остается местом притяжения нязепетровцев. Они его любят, ухаживают за ним. «Люди здесь, как обычно, крестятся, венчаются, отпеваются, – говорит настоятель храма иерей Николай Степарюк. – Но самое главное, что здесь люди воцерковляются и спасают свои души».

При храме работает воскресная школа. В городе развивается казачество, которое всегда было оплотом церковной жизни. «Важно возродить храм. Это память наших предков. В этом храме молилось много поколений, как простых жителей, так и священнослужителей», - рассказал Степарюк.

На долю нязепетровского храма выпали драматичные события. Дважды в храме случался пожар, последствия второго из них не удалось ликвидировать до сих пор. Сил и средств у прихожан хватило только на то, чтобы отремонтировать храм снаружи и привести в порядок нижний придел во имя пророка Захарии и праведной Елизаветы.

«К сожалению, второй этаж находится в аварийном состоянии. Балки прогнили, а они находятся на высоте 12 метров, и, если эти балки упадут на свод первого этажа, который не предназначен, чтобы по нему ходили, то есть вероятность, что они разрушат и его», – объясняет архитектор Ольга Здарская.

Настоятель, иерей Николай Степарюк, для сохранения здания нужно перекрыть крышу, а потом постепенно восстановить второй этаж и колокольню.

Местные казаки готовы помочь отремонтировать крышу, но необходимо закупить материалы. Ремонт вместе с заменой прогнивших балок и укреплением конструкции обойдется в 1,5 миллиона рублей.

Прихожанам самостоятельно реконструкцию крыши не потянуть. В Нязепетровске высокий уровень безработицы и бедности. Неравнодушных людей просят помочь посильным денежным переводом, строительными материалами или потрудиться лично.

Карта Сбербанка – 4276 7219 5965 6042 (владелец карты Николай Михайлович Степарюк).