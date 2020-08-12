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КСП приступила к мониторингу реализации в регионе нацпроекта «Экология»

Общество
Сегодня, 14:32
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Контрольно-счетная палата региона приступила к анонсированному ранее совместному со счетной палатой России мониторингу реализации мероприятий нацпроекта «Экология» в Челябинской области.

Как сообщает КСП Челябинской области в своем Telegram-канале, в течение года планируется проанализировать качество управления самим нацпроектом, включая своевременность финансирования мероприятий, достижение поставленных целей, задач и контрольных точек.

В настоящее время рабочей группой инспекторов изучаются объекты и предмет мониторинга в соответствии с планом работы на 2020 год.

 

 

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