КСП приступила к мониторингу реализации в регионе нацпроекта «Экология»
Контрольно-счетная палата региона приступила к анонсированному ранее совместному со счетной палатой России мониторингу реализации мероприятий нацпроекта «Экология» в Челябинской области.
Как сообщает КСП Челябинской области в своем Telegram-канале, в течение года планируется проанализировать качество управления самим нацпроектом, включая своевременность финансирования мероприятий, достижение поставленных целей, задач и контрольных точек.
В настоящее время рабочей группой инспекторов изучаются объекты и предмет мониторинга в соответствии с планом работы на 2020 год.
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